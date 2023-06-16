Kart kopyalayıp bankamatikten para çeken şahsa 30 yıldan fazla hapis cezası verilildi Kocaeli'de Romanya uyruklu şahıs bankamatikleri kendisine hedef aldı. Sahte kartlarla para çekti. Yakalandı. Cezası 30,5 yıl hapis oldu.

AA

Gün geçmiyor ki yeni bir dolandırıcılık yöntemi ile tanışmayalım.

Birileri kazanırken başka birileri de keşfettikleri açıklardan yararlanarak bu kazancı nasıl ele geçirebileceğinin hesaplarını yapıyor.

Bu kez de kart kopyalayıp, o kartlarla 100 bankamatikten 250 bin liranın üzerinde para çekildi.

Kocaeli'de, bankamatiklerden sahte kartlarla para çektiği iddiasıyla yargılanan Romanya uyruklu sanık, 30 yıl 6 ay 15 gün hapse çaptırıldı.

Kocaeli 7. Asliye Ceza Mahkemesi'ndeki duruşmada, Romanya uyruklu tutuklu sanık Silviu Lucian Urban hazır bulundu.

Suçunu itiraf etti

Önceki duruşmalarda suçunu itiraf ettiğini, borçlarını ödeyebilmek için çeteye dahil olduğunu ileri süren sanık, beraatini istedi.

5 ayrı suçtan hüküm yedi

Hakim, sanık Urban'a "banka veya kredi kartlarının kötüye kullanılması"na yönelik 5 ayrı suçtan toplam 30 yıl 6 ay 15 gün hapis ve 6 ayrı suçtan ise 603 bin 800 lira para cezası verdi.

Hesap sahipleri fark etti

Kocaeli'de 2014 yılında ATM aracılığıyla banka hesaplarından haberleri olmadan para çekildiğini fark eden çok sayıda kişinin Kocaeli Cumhuriyet Başsavcılığına suç duyurusunda bulunması üzerine soruşturma başlatılmıştı.

Bankamatiklerin kamera kayıtları incelendi

Kocaeli İl Emniyet Müdürlüğü Siber Suçlarla Mücadele Şubesi bünyesinde oluşturulan özel ekip, para çekilen bankamatiklerin kamera kayıtlarını incelemiş ve bir grup şüphelinin bankamatiklere yerleştirdikleri özel cihazla müşterilerin bilgilerini elde ettiğini ve bu bilgilerle hazırladıkları sahte kartlarla para çektiklerini tespit etmişti.

Silviu Lucian Urban'ı İzmit'te araç içerisinde gözaltına alındı

Bir olayda kullanılan kiralık aracın izini süren ekipler, turist olarak Türkiye'ye giriş yapan Romanya uyruklu Silviu Lucian Urban'ı İzmit'te araç içerisinde gözaltına almıştı.

Tutuklandı

Urban, işlemlerinin ardından çıkarıldığı mahkemece tutuklanmış, Romanya uyruklu diğer çete üyelerinin daha önceden yurt dışına kaçtığı anlaşılmıştı.

Kart kopyalama cihazları bulurdu

Ayrıca, çetenin İstanbul'da kiraladığı evde kart kopyalamaya yarayan cihazlar ve çok sayıda kart ele geçirilmişti.

100 bankamatikten 250 bin liranın üzerinde para çekildi

Olaya ilişkin hazırlanan iddianamede, çete üyelerinin İstanbul, Kocaeli ve Sakarya'daki yaklaşık 100 bankamatikten 250 bin liranın üzerinde para çektiği, bu bankamatiklerden 27'sini Kocaeli'de yer aldığı bilgisi yer alıyor.