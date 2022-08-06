Kartal Cemevi Başkanı Selami Sarıtaş'a saldırı

Alevi Vakıfları Federasyonu İkinci Başkanı ve Kartal Cemevi Başkanı Selami Sarıtaş, evinin önünde saldırıya uğradı. Vali Ali Yerlikaya saldırıya uğrayan Sarıtaş'ı ziyaret etti.

Kartal Cemevi Başkanı ve Alevi Vakıfları Federasyonu İkinci Başkanı Selami Sarıtaş, dün akşam saatlerinde Kartal Cemevi'ndeki Muharrem Ayı programından döndüğü sırada, evinin önünde motosikletli kasklı iki kişi tarafından saldırıya uğradı.

Saldırganlar, daha sonra olay yerinden kaçarak uzaklaştı. Olay sonrası yüzünde darp sonucu morarma ve şişlikler olan Sarıtaş'ın, genel sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.

Emniyet saldırganları yakalamak için çalışma başlattı

Polis ekipleri kaçan saldırganları yakalamak için çalışma başlattı. Emniyetin özel ekip kurarak olayı çok yönlü araştırdığı öğrenildi.

İstanbul Valisi Ali Yerlikaya da saldırıya uğrayan Kartal Cemevi Vakfı Başkanı Sayın Selami Sarıtaş evinde ziyaret ederek geçmiş olsun dileklerini iletti.

"Muharrem Ayı'nda kardeşliğimize kastedenler cezasız kalmayacak"

Sosyal medya hesabından açıklamalarda bulunan Yerlikaya, "Kartal Cemevi Vakfı Başkanı Sayın Selami Sarıtaş'ı ziyaret ettik, geçmişolsun dileklerimizi sunduk. Selami Sarıtaş Dede'ye yapılan çirkin saldırıyı lanetliyorum. Muharrem Ayı'nda birliğimize, dirliğimize, kardeşliğimize kastedenler hukuk önünde asla cezasız kalmayacak." ifadelerini kullandı.

"Alevi toplumu olarak tedirginlik yaşıyoruz"

DHA'ya saldırıyla ilgili açıklama yapan Alevi Vakıfları Federasyonu Başkanı Haydar Baki Doğan ise, "Dün gece Muharrem Ayı'nın 7. günü Alevi Vakıflar Federasyonu'nun 2. Başkanı aynı zamanda Kartal Cemevi Başkanı Selami Sarıtaş kimliği belirsiz kişiler tarafından evine giderken saldırıya uğradı. Kasklı ve plakası olmayan motorlu kişiler tarafından yapıldı. Herhangi bir tehdit almadığını söyledi. Ankara'daki saldırıların devamı olarak düşünüyoruz. Orda da alevi camiasından cemevi ve kurumlara saldırılar yapılmıştı. Bu süreç ciddi bir süreç. Alevi toplumu olarak güvenlik tedirginliği yaşamaktayız. Bu tür saldırılara karşı tedbir almamız gerekiyor." dedi.

















