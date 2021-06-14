Kartal'da 3 şüpheli, 35 bin liralık ziynet eşyası çaldı

Kartal'da 3 şüpheli, 35 bin liralık ziynet eşyası çaldı

Evden 35 bin lira değerinde ziynet eşyası çalıp kaçan 3 şüpheliden biri, Kocaeli'de olay günü kullandıkları kiralık araçla yakalanırken, hırsızlık anı kameraya yansıdı.

İstanbul'daki polis ekipleri, 29 Mayıs Salı günü Kartal Kordonboyu Mahallesi'ndeki bir evden 35 bin lira değerinde ziynet eşyası ve muhtelif eşyanın çalındığı yönünde ihbar aldı.

Harekete geçen ekipler, evin çevresindeki güvenlik kameralarını incelemeye aldı.

Görüntüleri izleyen ekipler, hırsızlığı 3 şüphelinin gerçekleştirip bir otomobille olay yerinden uzaklaştığını tespit etti.

KİRALIK ARAÇLA YAKALANDI

Kiralık olduğu tespit edilen aracın plakası üzerinde çalışma başlatan ekipler, 10 Haziran Perşembe günü, A.G. isimli şüpheliyi Kocaeli'de olay günü kullanılan kiralık araçta gözaltına aldı.

2 ŞÜPHELİ ARANIYOR

Polisteki işlemlerinin ardından adli makamlara sevk edilen A.G., adli kontrol şartıyla serbest kalırken, polisin 2 şüpheliyi yakalama çalışmalarının sürdüğü öğrenildi.

Kartal'da 3 şüpheli, 35 bin liralık ziynet eşyası çaldı VİDEO























