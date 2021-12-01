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    Kartal'da adliye çıkışında karşılaşan husumetlilerin kavgası kamerada

    Anadolu Adliyesi civarındaki kafede karşılaşan husumetli iki grup arasında kavga çıktı. O anlar ise bir vatandaş tarafından kaydedildi.
    • DHA
    • 01.12.2021 - 13:24
    • Güncelleme : 01.12.2021 - 13:42
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    Kartal'da adliye çıkışında karşılaşan husumetlilerin kavgası kamerada

    Kartal'da yaşanan olayda, iddiaya göre aralarında husumet bulunan iki grup, Anadolu Adliyesi civarındaki kafede karşılaştı.

    Gruplar arasında başlayan tartışmanın kısa sürede kavgaya dönmesiyle yumruklar konuştu.

    O ANLAR KAMERADA

    Kartal'da adliye çıkışında karşılaşan husumetlilerin kavgası kamerada VİDEO

    Kafede bulunan vatandaş tarafından kavga anı anbean kaydedilldi. Öte yandan giderek hararetlenen kavga, çalışanların müdahalesiyle son buldu.

    Kartal da adliye çıkışında karşılaşan husumetlilerin kavgası kamerada #1

    Kartal da adliye çıkışında karşılaşan husumetlilerin kavgası kamerada #2

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