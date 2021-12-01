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- Kartal'da adliye çıkışında karşılaşan husumetlilerin kavgası kamerada
Kartal'da adliye çıkışında karşılaşan husumetlilerin kavgası kamerada
Anadolu Adliyesi civarındaki kafede karşılaşan husumetli iki grup arasında kavga çıktı. O anlar ise bir vatandaş tarafından kaydedildi.
- DHA
- 01.12.2021 - 13:24
- Güncelleme : 01.12.2021 - 13:42
Kartal'da yaşanan olayda, iddiaya göre aralarında husumet bulunan iki grup, Anadolu Adliyesi civarındaki kafede karşılaştı.
Gruplar arasında başlayan tartışmanın kısa sürede kavgaya dönmesiyle yumruklar konuştu.
O ANLAR KAMERADA
Kartal'da adliye çıkışında karşılaşan husumetlilerin kavgası kamerada VİDEO
Kafede bulunan vatandaş tarafından kavga anı anbean kaydedilldi. Öte yandan giderek hararetlenen kavga, çalışanların müdahalesiyle son buldu.