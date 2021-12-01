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Kartal'da adliye çıkışında karşılaşan husumetlilerin kavgası kamerada

Kartal'da adliye çıkışında karşılaşan husumetlilerin kavgası kamerada

Anadolu Adliyesi civarındaki kafede karşılaşan husumetli iki grup arasında kavga çıktı. O anlar ise bir vatandaş tarafından kaydedildi.