Petrol
111.48
2.25%
Euro
17.4789
-0.28%
Dolar
16.7545
0.34%
Altın
974.66
0.49%
Borsa
2444
0.00%
Bitcoin
325.252
-0.39%
BTXN Coin
7.08
10.10%
Bitexen
22ºC
İstanbul
Çoğunlukla açık 22 C

    Kartal'da ağaca çarpan otomobil takla attı: 2 yaralı

    Kartal'da orta refüjdeki ağaçlara çarparak takla atan otomobilin karıştığı kazada 1'i ağır 2 kişi yaralandı.
    • 02.07.2022 - 07:27
    Telegram ile paylaş Google News'de takip et
    Kartal'da ağaca çarpan otomobil takla attı: 2 yaralı

    Kartal Sahil yolunda Hüsniye Tuna Göçer idaresindeki 45 Y 8777 plakalı otomobil, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesiyle orta refüjdeki ağaçlara çarptı.

    Takla atan araç, karşı şeride uçtu

    Çarpmanın etkisiyle takla atan otomobil, karşı şeride uçtu. Otomobilin sürücüsü Hüsniye Tuna Göçer ve askeri personel olduğu öğrenilen Umut D. araç içerisinde sıkıştı. İhbar üzerine olay yerine polis, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi.

    Kartal da ağaca çarpan otomobil takla attı: 2 yaralı #1

    1'i ağır 2 kişi yaralandı

    DHA'nın aktardığına göre; otomobil içerisinde sıkışan yaralılar, çevredeki vatandaşlar tarafından çıkarıldı. Yaralılar, olay yerinde yapılan ilk müdahalenin ardından hastaneye kaldırıldı.

    Kartal da ağaca çarpan otomobil takla attı: 2 yaralı #2

    Kazanın ardından yardıma koşan çevre sakini, "Hanımefendi biraz panik halindeydi. Ben yardımcı olmak için durdum. Hanımefendiyi biraz sakinleştirmeye çalıştım. Beyefendi biraz daha baygın haldeydi. Gözünde şişlik vardı. Yardımcı oldum. Elimden geldiğince sakinleştirmeye çalıştım. İki yaralı vardı. Hanımefendinin durumu biraz daha iyiydi. Beyefendi ise baygın durumdaydı" ifadelerini kullandı.

    Yaralı Umut D.’nin durumunun ağır olduğu öğrenildi.

     

    Kartal da ağaca çarpan otomobil takla attı: 2 yaralı #3

    Kartal da ağaca çarpan otomobil takla attı: 2 yaralı #4

    Kartal da ağaca çarpan otomobil takla attı: 2 yaralı #5


    İlginizi Çekebilir

    Survivor All Star şampiyonu kim oldu? Adem mi, Nisa mı kazandı?
    Medya

    Survivor All Star şampiyonu kim oldu? Adem mi, Nisa mı kazandı?

    Bursa'da fuhuş operasyonu: 10 kişi tutuklandı
    İç Haber

    Bursa'da fuhuş operasyonu: 10 kişi tutuklandı

    Günlük 10 dakika ayırarak koin milyoneri oldu!
    CryptoTrader

    Günlük 10 dakika ayırarak koin milyoneri oldu!

    Görüş Bildir