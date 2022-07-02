Kartal'da ağaca çarpan otomobil takla attı: 2 yaralı

Kartal'da orta refüjdeki ağaçlara çarparak takla atan otomobilin karıştığı kazada 1'i ağır 2 kişi yaralandı.

Kartal Sahil yolunda Hüsniye Tuna Göçer idaresindeki 45 Y 8777 plakalı otomobil, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesiyle orta refüjdeki ağaçlara çarptı.

Takla atan araç, karşı şeride uçtu

Çarpmanın etkisiyle takla atan otomobil, karşı şeride uçtu. Otomobilin sürücüsü Hüsniye Tuna Göçer ve askeri personel olduğu öğrenilen Umut D. araç içerisinde sıkıştı. İhbar üzerine olay yerine polis, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi.

1'i ağır 2 kişi yaralandı

DHA'nın aktardığına göre; otomobil içerisinde sıkışan yaralılar, çevredeki vatandaşlar tarafından çıkarıldı. Yaralılar, olay yerinde yapılan ilk müdahalenin ardından hastaneye kaldırıldı.

Kazanın ardından yardıma koşan çevre sakini, "Hanımefendi biraz panik halindeydi. Ben yardımcı olmak için durdum. Hanımefendiyi biraz sakinleştirmeye çalıştım. Beyefendi biraz daha baygın haldeydi. Gözünde şişlik vardı. Yardımcı oldum. Elimden geldiğince sakinleştirmeye çalıştım. İki yaralı vardı. Hanımefendinin durumu biraz daha iyiydi. Beyefendi ise baygın durumdaydı" ifadelerini kullandı.

Yaralı Umut D.’nin durumunun ağır olduğu öğrenildi.