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    Kartal’da alkollü sürücü, iki kişiyi ezdi

    Kartal’da otomobilinin direksiyon hakimiyetini kaybeden alkollü sürücü, kaldırımda bekleyen iki kişiyi ezdi.
    • 29.08.2022 - 05:16
    • Güncelleme : 29.08.2022 - 06:04
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    Kartal’da alkollü sürücü, iki kişiyi ezdi

    Kaza, saat 22.00 sıralarında Kartal Atalar Mahellesi Kortej caddesi üzerinde meydana geldi. İddiaya göre, alkollü olduğu öğrenilen Umut Ak kontrolündeki 35 AAD 181 plakalı hafif ticari araç, direksiyon hakimiyetinin kaybedilmesi sonucu, yol kenarındaki asfalt parçalarına çarparak havalandı.

    2 kişi aracın altında kaldı

    O esnada kaldırımda duran iki vatandaş ticari aracın altında kalarak ağır şekilde yaralandı. Çevredeki vatandaşların önce yardımı, daha sonra ihbarı üzerine olay yerine itfaiye, 112 sağlık ekipleri ve polis ekipleri sevk edildi. İlk müdahaleyi çevredeki vatandaşlar yaparken, o esnada cadde üzerinden geçen bir iş makinesinden yardım istenildi.Kartal’da alkollü sürücü, iki kişiyi ezdi #1

    Yaralılar iş makinesi yardımıyla kurtarıldı

    DHA'nın aktardığına göre; olay yerine gelen itfaiye ekiplerinin müdahalesi ile araç altında kalan yaralılar kurtarılarak sağlık ekiplerine teslim edildi. İlk müdahalesinin ardından hafif ticari aracın sürücüsü Umut Ak ve yolcu koltuğunda oturan Bedri Kayaoğlu da ambulansla çevredeki en yakın hastaneye kaldırıldı.

    Kartal’da alkollü sürücü, iki kişiyi ezdi #2

    "Araç çok süratliydi, sürücü de alkollüydü"

    Olaya Tanık olan Hasan zengin "Araç çok süratliydi fren izlerinden anlaşılıyor zaten, araç taş yığınlarının üzerinden süratli bir şekilde gelerek kızak görevi yaptı zaten, taşların üstünden geçince de orada bulunan yayaların üstüne uçarak iki kişiyi altına aldı, daha sonra duran tıra vurunca anca durabildi. Sürücü de alkollüydü polislerin yanındaydım ben de” şeklinde konuştu.

    Kartal’da alkollü sürücü, iki kişiyi ezdi #3

    Kaza anı güvenlik kamerasına yansıdı. Görüntüde, ticari aracın kaza yaptığı. O anda yolda yürüyen bir başka iki vatandaşın kaçtığı görülüyor.

    Polis ekipleri kaza ile ilgili soruşturma başlattı.

    Kartal’da alkollü sürücü, iki kişiyi ezdi #4


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