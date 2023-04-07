İHA

İstanbul'un ilçesinde facianın eşiğinden dönüldü.

Otomobili ile seyir halinde olan Semanur Kalkanoğlu, sokaktan caddeye çıkan Emre Özkurt idaresindeki aracı görünce aniden manevra yaptı.

Bu sırada direksiyon hakimiyetini kaybetti.

4 yaralı

Ardından karşı şeritten gelen Yalçın Köksoy yönetimindeki otomobil ile kafa kafaya çarpıştı.

sonucu sürücü Kalkanoğlu, yolculardan Tuna Küçük isimli çocuk, Mira Küçük isimli bebek ve Hatice Küçük yaralandı.

Kartal'da feci kaza: 2'si çocuk 4 yaralı

Maddi hasar oluştu

Kaza sonucu 3 otomobilde de maddi hasar meydana gelirken olay yerine polis, ambulans ve itfaiye ekipleri sevk edildi.

Olay yerinde ilk müdahalesi yapılan aynı otomobilde bulunan 2'si çocuk 4 yaralı sağlık ekipleri tarafından hastaneye kaldırıldı.

Kartal'da feci kaza: 2'si çocuk 4 yaralı

İnceleme başlatıldı

Kaza sonucu cadde üzerinde trafik durma noktasına gelirken kazaya karışan otomobiller çekici yardımıyla olay yerinden kaldırıldı.

Polis ekipleri kazayla ilgili inceleme başlattı.

Kartal'da feci kaza: 2'si çocuk 4 yaralı
Kartal'da feci kaza: 2'si çocuk 4 yaralı
Kartal'da feci kaza: 2'si çocuk 4 yaralı
Kartal'da feci kaza: 2'si çocuk 4 yaralı
Kartal'da feci kaza: 2'si çocuk 4 yaralı