Kartal'da ani manevra yapan kadın sürücü, otomobille kafa kafaya çarpıştı: 4 yaralı Gündüz saatlerinde trafiğin yoğun olduğu bölgede, otomobilin karşı şeride geçmesi sonucu yaşanan trafik kazasında 2'si çocuk 4 kişi yaralandı.

İHA

İstanbul'un Kartal ilçesinde facianın eşiğinden dönüldü.

Otomobili ile seyir halinde olan Semanur Kalkanoğlu, sokaktan caddeye çıkan Emre Özkurt idaresindeki aracı görünce aniden manevra yaptı.

Bu sırada direksiyon hakimiyetini kaybetti.

4 yaralı

Ardından karşı şeritten gelen Yalçın Köksoy yönetimindeki otomobil ile kafa kafaya çarpıştı.

Kaza sonucu sürücü Kalkanoğlu, yolculardan Tuna Küçük isimli çocuk, Mira Küçük isimli bebek ve Hatice Küçük yaralandı.

Maddi hasar oluştu

Kaza sonucu 3 otomobilde de maddi hasar meydana gelirken olay yerine polis, ambulans ve itfaiye ekipleri sevk edildi.

Olay yerinde ilk müdahalesi yapılan aynı otomobilde bulunan 2'si çocuk 4 yaralı sağlık ekipleri tarafından hastaneye kaldırıldı.

İnceleme başlatıldı

Kaza sonucu cadde üzerinde trafik durma noktasına gelirken kazaya karışan otomobiller çekici yardımıyla olay yerinden kaldırıldı.

Polis ekipleri kazayla ilgili inceleme başlattı.