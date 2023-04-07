İstanbul'un Kartal ilçesinde facianın eşiğinden dönüldü.
Otomobili ile seyir halinde olan Semanur Kalkanoğlu, sokaktan caddeye çıkan Emre Özkurt idaresindeki aracı görünce aniden manevra yaptı.
Bu sırada direksiyon hakimiyetini kaybetti.
4 yaralı
Ardından karşı şeritten gelen Yalçın Köksoy yönetimindeki otomobil ile kafa kafaya çarpıştı.
Kaza sonucu sürücü Kalkanoğlu, yolculardan Tuna Küçük isimli çocuk, Mira Küçük isimli bebek ve Hatice Küçük yaralandı.
Maddi hasar oluştu
Kaza sonucu 3 otomobilde de maddi hasar meydana gelirken olay yerine polis, ambulans ve itfaiye ekipleri sevk edildi.
Olay yerinde ilk müdahalesi yapılan aynı otomobilde bulunan 2'si çocuk 4 yaralı sağlık ekipleri tarafından hastaneye kaldırıldı.
İnceleme başlatıldı
Kaza sonucu cadde üzerinde trafik durma noktasına gelirken kazaya karışan otomobiller çekici yardımıyla olay yerinden kaldırıldı.
Polis ekipleri kazayla ilgili inceleme başlattı.