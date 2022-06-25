Kartal'da araç takla attı: 4 yaralı

E.A. idaresindeki araç, M.N.E. yönetimindeki otomobilin çarpmasıyla savrularak takla attı. Kazada yaralanan 4 kişi, hastaneye kaldırıldı.

İstanbul’un Kartal ilçesinde bulunan Turgut Özal Bulvarı sahil yolunda, saat 16.00 sıralarında, iddiaya göre E.A. yönetimindeki araca, arkadan gelen M.N.E idaresindeki araç arkadan çarptı.

Çarpmanın etkisiyle savrulan araç takla atınca, araç içinde bulunan E.A. ve araçta bulunan 2 kadın yaralandı.

Arkadan çarpan araç sürücüsü M.N.E de hafif yaralandı.

Yaralılar, hastaneye kaldırıldı

İHA’nın haberine göre; kazayı gören vatandaşlar polis, itfaiye ve ambulans ekiplerine haber verdi. Yaralılar, olay yerinde yapılan ilk müdahalenin ardından hastaneye kaldırdı.

Trafik durma noktasına geldi

Kaza nedeniyle trafik zaman zaman durma noktasına geldi. Kaza yapan araçların vinçle olay yerinden kaldırılmasıyla trafik normale döndü.

Polis kaza ile ilgili çalışma başlattı.

Kartal’da kontrolden çıkan otomobil takla attı VİDEO

