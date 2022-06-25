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- Kartal'da araç takla attı: 4 yaralı
Kartal'da araç takla attı: 4 yaralı
- 25.06.2022 - 17:42
- Güncelleme : 25.06.2022 - 17:44
İstanbul’un Kartal ilçesinde bulunan Turgut Özal Bulvarı sahil yolunda, saat 16.00 sıralarında, iddiaya göre E.A. yönetimindeki araca, arkadan gelen M.N.E idaresindeki araç arkadan çarptı.
Çarpmanın etkisiyle savrulan araç takla atınca, araç içinde bulunan E.A. ve araçta bulunan 2 kadın yaralandı.
Arkadan çarpan araç sürücüsü M.N.E de hafif yaralandı.
Yaralılar, hastaneye kaldırıldı
İHA’nın haberine göre; kazayı gören vatandaşlar polis, itfaiye ve ambulans ekiplerine haber verdi. Yaralılar, olay yerinde yapılan ilk müdahalenin ardından hastaneye kaldırdı.
Trafik durma noktasına geldi
Kaza nedeniyle trafik zaman zaman durma noktasına geldi. Kaza yapan araçların vinçle olay yerinden kaldırılmasıyla trafik normale döndü.
Polis kaza ile ilgili çalışma başlattı.
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