Kartal'da ayağı kayan yaşlı adam metro merdivenlerine sıkıştı Metro istasyonununda dengesini kaybeden 58 yaşındaki adam, düşerek yürüyen merdivene sıkıştı. Kolundan ve sırtından yaralanan adam itfaiye ve sağlık ekipleri tarafından kurtarıldı.

DHA İstanbul'un Kartal ilçesinde dün saat 17.00 sıralarında Kartal Metro İstasyonu'nda yaşlı adam panik yarattı. Metroya inmek için yürüyen merdiveni kullanan 58 yaşındaki Bayram Demirci dengesini kaybederek düştü. Bayram Demirci, yürüyen merdivene sıkıştı. İhbar üzerine olay yerine itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi. Demirci yaklaşık yarım saat süren çalışmanın ardından sıkıştığı yerden kurtarıldı. Sağlık durumu iyi Kolundan ve sırtından yaralanan Demirci olay yerinde yapılan ilk müdahalenin ardından hastaneye sevk edildi. Demirci'nin durumunun iyi olduğu öğrenildi.