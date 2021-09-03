Kartal'da baba yadigarı eski otomobilini çaldırdı

İki hırsız, bir adamın babasından kalan 'Kartal' otomobilini saniyeler içerisinde çaldı. O anlar, kameraya yansıdı.

Geçtiğimiz gün sabah saat 05.00 sıralarında İstanbul Kartal'daki Atalar Mahallesi Aktı Sokak'ta İsfendiyar Gürçay, akşam saatlerinde 34 UM 3288 plakalı otomobilini evinin bulunduğu sokağa park etti.

Sabaha karşı sokağa gelen iki hırsız, önce otomobilin kapısını açtı.

Dakikalar içinde aracı çalıştırmayı başararak hırsızlar hızla sokaktan uzaklaştı.

HIRSIZLARI YAKALAMAK İÇİN ÇALIŞMA BAŞLATILDI

Sabah evinden çıkan İsfendiyar Gürçay, otomobilini park ettiği yerde bulamayınca durumu polise bildirdi. Olay yerine gelen polis, çevredeki güvenlik kameralarını inceleyerek kaçan iki hırsızı yakalamak için çalışma başlattı.





"BABAMDAN HATIRAYDI"

Otomobili çalınan İsfendiyar Gürçay, “Akşam saat 21.30 sıralarında evimin önüne park ettim. Ertesi gün sabah işe gitmek için baktığımda aracım yerinde yoktu. Güvenlik kamera kayıtlarına baktığımızda arabamızın çalındığını öğrendim. Hırsızlar arabamı kurcalayarak dakikalar içinde çalıştırdıktan sonra hızla uzaklaşıyorlar. Babamdan kalma bir araçtı, bir hatırası vardı. Maddi değeri vardı. Araçlar artık ucuz değil 30 bin liralık bir araçtı. Televizyon tamircisiyim işe gidip gelirken kullanıyordum. Babamın hatıraydı.” diye konuştu.

OLAY ANI KAMERAYA YANSIDI

İki hırsızın otomobili çalma anları çevredeki güvenlik kameralarına yansıdı. Görüntülerde park halindeki otomobile yönelen iki hırsız, önce aracın kapısını açıyor. Daha sonra hırsızlar otomobilin içine binerek aracı çalıştırıp olay yerinden kaçıyor.