Kartal'da bebek arabası tartışması! Önce almadı sonra para istedi Kartal'da bebek arabasını minibüse almak istemeyen şoför ile anne-baba arasında tartışma çıktı. Bebek arabasından dolayı para isteyen şoför ve ailenin tartışması, cep telefonu kamerasıyla kaydedildi.

İstanbul Kartal'da ilginç bir olay meydana geldi. Bebek arabasıyla minibüse binen bir aile, şoför tarafından tepkiyle karşılandı. Bebek arabasının yer kapladığını öne süren şoför, aile ile bebeğini minibüse almak istemedi. Bunun akabinde, baba ile şoför arasında tartışma yaşanmaya başladı. Bebek arabasından para istedi Şoförün, bebek arabasının katlanmasını istemesi üzerine baba, "Bebek uyuyor, nasıl katlayayım." dedi. Tartışma sırasında şoförün "2 kişilik para alırım" demesine sinirlenen baba, "Yaptığın yanlış, haram para yiyorsun" diye tepki gösterdi. Yaşanan tartışma cep telefonu kamerasıyla görüntülendi.