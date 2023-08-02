İHA
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İstanbul'un Kartal ilçesinde ilginç bir olay yaşandı.
Dün sabah saatlerinde meydana gelen olayda, kimliği öğrenilemeyen bir kişi, özel bir firmaya ait yolcu otobüsünün önünü kesti.
Aracın ilerlemesine izin vermeyen şahsa, muavin müdahale etti.
Muavini bıçakla kovaladı
Bunun üzerine saldırgan duruma öfkelendi.
Belinden bıçak çıkaran şahıs, muavine hakaret ederek kovalamaya başladı.
O anlar kamerada
Muavin saldırgandan kaçarak kurtulurken, eli bıçaklı şahıs otobüsün önünde beklemeye devam etti.
Saldırganın otobüsünün önünü kesmesi ve bıçak çekmesi ise vatandaşın cep telefonu kamerasına yansıdı.