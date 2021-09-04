Kartal'da bir kişi evinde ölü bulundu

Kendisinden dört gündür haber alınamayan Fikret Arıkan'ın cansız bedenine ulaşıldı. Olayla ilgili inceleme başlatıldı.

İstanbul'un Kartal ilçesinde bir apartmanın giriş katında yaşayan babasından 4 gündür haber alamayan Hazal Arıkan durumu 112 acil çağrı merkezine bildirdi.

ÖLÜ BULUNDU

Olay yerine gelen itfaiye ekiplerinin çalışması sonucu girilen evde tek başına yaşayan 57 yaşındaki Fikret Arıkan’ın cansız bedenine ulaşıldı.

İtfaiye ekiplerinin Arıkan’ın cansız bedeniyle karşılaşması üzerine olay yerine polis ve sağlık ekibi sevk edildi. Olay yerine gelen polisler olay yerinde inceleme yaparken, olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

OTOPSİ YAPILACAK

Arıkan’ın cesedi, ölüm nedeninin belirleneceği otopsi için Adli Tıp Kurumu morguna gönderildi.

"ŞÜPHELİ BİR DURUM YOK"

Fikret Arıkan’ın komşusu Cemal Demir, “Komşumuz iyi birisiydi. Bir kaç gündür çocukları haber alamamışlar itfaiyeyi çağırmışlar. İtfaiye ekipleri camdan giriyorlar ve vefat etmiş şekilde bulunuyor. Şu anda sağlıkçılar kontrol ediyorlar şüpheli bir durum var mı diye ama şüpheli bir durum yok galiba” dedi.