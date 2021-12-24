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    Kartal'da boşanma davası sonrası pompalı tüfekle saldırı

    Boşanma davasının ardından adliyeden çıkan Özkan Türk, eşinin erkek kardeşinin silahlı saldırısına uğradı. Kanlar içerisinde yere yığılan şahsın tedavisi sürüyor.
    • DHA
    • 24.12.2021 - 13:48
    • Güncelleme : 24.12.2021 - 13:49
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    Kartal'da boşanma davası sonrası pompalı tüfekle saldırı

    Kartal'da, boşanma davasının ardından adliyeden çıkan Özkan Türk, eşi B. Türk'ün erkek kardeşi A.C.Ö. tarafından pompalı tüfekle vuruldu.

    Sol bacağından yaralanan Özkan Türk, kanlar içerisinde yere yığıldı.

    SALDIRGAN GÖZALTINA ALINDI

    Adliyede bulunan polis ekipleri sesler üzerine dışarıya çıkarak, saldırıyı gerçekleştiren A.C.Ö. gözaltına aldı.

    İhbar üzerine olay yerine gelen sağlık ekipleri, bacağından yaralanan Türk'ü, hastaneye kaldırdı.

    Kartal da boşanma davası sonrası pompalı tüfekle saldırı #1

    YARALININ DURUMU İYİ

    Yaralı Özkan Türk'ün tedavi altına alındığı, hayati tehlikesi olmadığı öğrenildi.

    Polis ekipleri olayın gerçekleştiği sokağa şerit çekerek çevrede güvenlik önlemi aldı.

    BÖLGEDE İNCELEME YAPILDI

    Ekiplerin, olay yerindeki araç ve pompalı tüfek üzerinde yaptığı incelemelerin ardından araç, çekici yardımıyla polis merkezi otoparkına çekildi.


    Kartal da boşanma davası sonrası pompalı tüfekle saldırı #2

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