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- Kartal'da boşanma davası sonrası pompalı tüfekle saldırı
Kartal'da boşanma davası sonrası pompalı tüfekle saldırı
Boşanma davasının ardından adliyeden çıkan Özkan Türk, eşinin erkek kardeşinin silahlı saldırısına uğradı. Kanlar içerisinde yere yığılan şahsın tedavisi sürüyor.
- DHA
- 24.12.2021 - 13:48
- Güncelleme : 24.12.2021 - 13:49
Kartal'da, boşanma davasının ardından adliyeden çıkan Özkan Türk, eşi B. Türk'ün erkek kardeşi A.C.Ö. tarafından pompalı tüfekle vuruldu.
Sol bacağından yaralanan Özkan Türk, kanlar içerisinde yere yığıldı.
SALDIRGAN GÖZALTINA ALINDI
Adliyede bulunan polis ekipleri sesler üzerine dışarıya çıkarak, saldırıyı gerçekleştiren A.C.Ö. gözaltına aldı.
İhbar üzerine olay yerine gelen sağlık ekipleri, bacağından yaralanan Türk'ü, hastaneye kaldırdı.
YARALININ DURUMU İYİ
Yaralı Özkan Türk'ün tedavi altına alındığı, hayati tehlikesi olmadığı öğrenildi.
Polis ekipleri olayın gerçekleştiği sokağa şerit çekerek çevrede güvenlik önlemi aldı.
BÖLGEDE İNCELEME YAPILDI
Ekiplerin, olay yerindeki araç ve pompalı tüfek üzerinde yaptığı incelemelerin ardından araç, çekici yardımıyla polis merkezi otoparkına çekildi.