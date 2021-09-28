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    Kartal'da direksiyon hakimiyetini kaybeden sürücü otomobiliyle takla attı

    Kartal'da direksiyon hakimiyetini kaybeden sürücü, park halindeki iki otomobile çarptıktan sonra takla attı. Kazada iki kişi yaralandı.
    • DHA
    • 28.09.2021 - 04:36
    • Güncelleme : 28.09.2021 - 04:41
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    Kartal'da direksiyon hakimiyetini kaybeden sürücü otomobiliyle takla attı

    Kartal'da Esentepe Mahallesi Toros Caddesi üzerinde Duygu Elvan'ın kullandığı otomobil, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu kontrolünden çıktı.

    Park halindeki iki otomobile çarpan araç, takla atarak yan yattı.

    Kazada sürücü Duygu Elvan ile Kezban Elvan yaralandı.

    Kartal'da direksiyon hakimiyetini kaybeden sürücü otomobiliyle takla attı VİDEO

    İKİ KİŞİ YARALANDI

    İhbar üzerine olay yerine itfaiye, sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Yaralılar itfaiye ekipleri tarafından bulunduğu yerden çıkartılarak sağlık ekiplerine teslim edildi.

    İlk müdahalesi olay yerinde yapılan yaralılar, ambulansla hastaneye kaldırıldı. Kazada otomobilin çarptığı park halindeki otomobillerde de hasar meydana geldi. Kazaya karışan otomobil çekici yardımıyla olay yerinden kaldırıldı.

    Kartal da direksiyon hakimiyetini kaybeden sürücü otomobiliyle takla attı #1

    GÖRDÜ TANIĞI KAZAYI ANLATTI

    Kazayla ilgili konuşan Adem Gökdemir, “01.00 sıralarında ofisten çıkmıştık, bir araba dengesini kaybetti. Önce siyah arabaya vurdu sonra diğer arabaya vurarak takla attı. Olayın şokunu atlattıktan sonra ambulans ve itfaiyeyi aradık. Bir kişiyi çıkarttılar, sonradan bir kişiyi de itfaiye ekipleri çıkarttı. İki yaralı vardı" dedi.

    Kartal da direksiyon hakimiyetini kaybeden sürücü otomobiliyle takla attı #2

    Kartal da direksiyon hakimiyetini kaybeden sürücü otomobiliyle takla attı #3

    Kartal da direksiyon hakimiyetini kaybeden sürücü otomobiliyle takla attı #4

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