Euro
15.63
-1.38%
Dolar
13.86
-1.17%
Altın
840.59
-1.72%
Borsa
1957
5.73%
Bitcoin
543.022
-0.64%
BTXN Coin
40.00
1.78%
Bitexen
4ºC
İstanbul
Kısmen güneşli 4 C

    Kartal'da eğlence mekanı önünde kavga

    Gece saatlerinde bir eğlece mekanının önünde eski ortaklar arasında kavga çıktı.
    • DHA
    • 26.02.2022 - 10:46
    Telegram ile paylaş Google News'de takip et
    Kartal'da eğlence mekanı önünde kavga

    İstanbul'un Kartal ilçesine bağlı Kordonboyu Mahallesi'ndeki bir eğlence mekanına gelen eski ortak, intikam almak istediğini söyledi.

    Mekan sahibi ise eski ortağını dışarıya çıkardı.

    YUMRUKLU KAVGA

    İkili arasında tartışma yaşanırken, "Silahını göster" şeklinde seslenen kişi olayı daha da kızıştırdı. Bunun üzerine öfkelenen eski ortak o şahsı yumruklamaya başladı. Öte yandan olayı görüntüleyen bir kişi de aynı şekilde yumrukların hedefi oldu.

    2 GÖZALTI

    İhbar üzerine olay yerine polis ekibi sevk edilirken, eğlence mekanının sahibi ve eski ortağı gözaltına alındı.

    Kartal'da eğlence mekanı önünde kavga

    Kartal da eğlence mekanı önünde kavga #1

    Kartal da eğlence mekanı önünde kavga #2


    İlginizi Çekebilir

    Varlıkları BtcRobo Yönetsin, Siz Sadece Kazanın!
    Btcrobo

    Varlıkları BtcRobo Yönetsin, Siz Sadece Kazanın!

    Deniz Harp Okulu sınavlarına FETÖ soruşturması
    3. Sayfa

    Deniz Harp Okulu sınavlarına FETÖ soruşturması

    Inaki Pena: Galatasaray'ı takip ediyordum
    Futbol

    Inaki Pena: Galatasaray'ı takip ediyordum

    Görüş Bildir