Gece saatlerinde bir eğlece mekanının önünde eski ortaklar arasında kavga çıktı.

İstanbul'un Kartal ilçesine bağlı Kordonboyu Mahallesi'ndeki bir eğlence mekanına gelen eski ortak, intikam almak istediğini söyledi.

Mekan sahibi ise eski ortağını dışarıya çıkardı.

YUMRUKLU KAVGA

İkili arasında tartışma yaşanırken, "Silahını göster" şeklinde seslenen kişi olayı daha da kızıştırdı. Bunun üzerine öfkelenen eski ortak o şahsı yumruklamaya başladı. Öte yandan olayı görüntüleyen bir kişi de aynı şekilde yumrukların hedefi oldu.

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İhbar üzerine olay yerine polis ekibi sevk edilirken, eğlence mekanının sahibi ve eski ortağı gözaltına alındı.

Kartal'da eğlence mekanı önünde kavga