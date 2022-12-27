Petrol
84.83
0.39%
Euro
19.8804
0.06%
Dolar
18.7133
0.27%
Altın
1.085
0.65%
Borsa
5467
-0.67%
Bitcoin
317.928
-0.56%
BTXN Coin
6.33
-2.46%
Bitexen
13ºC
İstanbul
Güneşli 13 C

    Kartal'da ekipler yangına kapıyı kırıp müdahale etti

    Gecekonduda sebebi bilinmeyen bir nedenle çıkan yangında ev sahiplerinin evde olmaması üzerine ekipler evin kapısını kırarak yangını büyümeden kontrol altına aldı.
    • 27.12.2022 - 17:35
    Telegram ile paylaş Google News'de takip et
    Kartal'da ekipler yangına kapıyı kırıp müdahale etti

    İstanbul'un Kartal ilçesinde henüz bilinmeyen nedenle bir gecekonduda yangın çıktı.

    Gecekondunun çatı kısmından yükselen alevleri gören mahalle sakinleri durumu polis ve itfaiye ekiplerine bildirdi.

    İhbar üzerine adrese gelen polis ekipleri yol üzerinde güvenlik önlemi alırken itfaiye ekipleriyse çıkan yangına müdahale etti.

    Ekipler kapıyı kırdı

    Ekipler, evin içerisinde başlayan yangına müdahale etmek için kapıyı kırarak içeri girdi.

    Çıkan yangında herhangi bir can kaybı ya da yaralanma yaşanmazken evde büyük çapta maddi hasar oluştu.

    Ev sahibi dışarıdaydı

    Öte yandan yangın esnasında ev sahiplerinin dışarıda olduğu öğrenildi.

    "Neyse ki kimse evde değilmiş"

    İHA'nın haberine göre, olaya ilişkin konuşan mahalle sakini Ali Yüksel, "Evden duman çıktığını görmüşler. Dumanın artmasıyla itfaiyeye haber vermişler. Ekipler kısa sürede geldi. Müdahale etti. Neyse ki kimse evde değilmiş." diye konuştu.

    Kartal da ekipler yangına kapıyı kırıp müdahale etti #1

    Kartal da ekipler yangına kapıyı kırıp müdahale etti #2

    Kartal da ekipler yangına kapıyı kırıp müdahale etti #3

    Kartal da ekipler yangına kapıyı kırıp müdahale etti #4

    Kartal da ekipler yangına kapıyı kırıp müdahale etti #5


    Yatırım Botu Ücretsiz Bir Şekilde Hizmetinizde!
    Advertorial

    Yatırım Botu Ücretsiz Bir Şekilde Hizmetinizde!

    Japonya'da kendini bıçaklayan kişi: İşe gitmemek için yaptım
    Dünya

    Japonya'da kendini bıçaklayan kişi: İşe gitmemek için yaptım

    İzmir Elektrik kesintileri! Hangi bölgelerde elektrikler kesilecek? 26 Aralık elektrik kesintisi sorgulama
    Yaşam

    İzmir Elektrik kesintileri! Hangi bölgelerde elektrikler kesilecek? 26 Aralık elektrik kesintisi sorgulama

    Görüş Bildir