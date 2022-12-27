Kartal'da ekipler yangına kapıyı kırıp müdahale etti

Gecekonduda sebebi bilinmeyen bir nedenle çıkan yangında ev sahiplerinin evde olmaması üzerine ekipler evin kapısını kırarak yangını büyümeden kontrol altına aldı.

İstanbul'un Kartal ilçesinde henüz bilinmeyen nedenle bir gecekonduda yangın çıktı.

Gecekondunun çatı kısmından yükselen alevleri gören mahalle sakinleri durumu polis ve itfaiye ekiplerine bildirdi.

İhbar üzerine adrese gelen polis ekipleri yol üzerinde güvenlik önlemi alırken itfaiye ekipleriyse çıkan yangına müdahale etti.

Ekipler kapıyı kırdı

Ekipler, evin içerisinde başlayan yangına müdahale etmek için kapıyı kırarak içeri girdi.

Çıkan yangında herhangi bir can kaybı ya da yaralanma yaşanmazken evde büyük çapta maddi hasar oluştu.

Ev sahibi dışarıdaydı

Öte yandan yangın esnasında ev sahiplerinin dışarıda olduğu öğrenildi.

"Neyse ki kimse evde değilmiş"

İHA'nın haberine göre, olaya ilişkin konuşan mahalle sakini Ali Yüksel, "Evden duman çıktığını görmüşler. Dumanın artmasıyla itfaiyeye haber vermişler. Ekipler kısa sürede geldi. Müdahale etti. Neyse ki kimse evde değilmiş." diye konuştu.