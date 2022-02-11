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    Kartal'da gençler, otobüsün arkasında patenle seyahat etti

    Bir özel halk otobüsünün arkasına tutunan patenli gençler tehlikeli şekilde yolculuk yaptı. Gençlerin tehlikeli yolculuğu, cep telefonu kamerasına yansıdı.
    • İHA
    • 11.02.2022 - 09:58
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    Kartal'da gençler, otobüsün arkasında patenle seyahat etti

    İstanbul Kartal’da bir özel halk otobüsünün arkasına tutunarak yolda seyreden patenli gençlerin tehlikeli yolculuğu yürekleri ağza getirdi.

    Otobüsün arkasına takılan patenli gençler trafikte ilerlerken, yaptığı tehlikeli hareketlerle hem kendi canlarını hem de trafiği tehlikeye attılar.

    TEHLİKELİ HAREKETLER YAPTILAR

    Adeta faciaya davetiye çıkaran gençlerin, yolculuk esnasında otobüsten sarkarcasına yaptığı hareketler ise dikkatlerden kaçmadı.

    Kartal da gençler, otobüsün arkasında patenle seyahat etti #1

    O ANLAR KAMERADA

    Otobüsün arkasına tutunarak pateniyle ilerlemeye çalışan gençlerin tehlikeli yolculuğu, bir cep telefonu kamerasına saniye saniye yansıdı.

    TRAFİĞİ HİÇE SAYDILAR

    Kameraya yansıyan görüntülerde gençlerin kendi canını ve trafik güvenliğini hiçe sayarak pateniyle otobüsün arkasına tutunarak yaptığı tehlikeli yolculuk yer alıyor.

    Kartal da gençler, otobüsün arkasında patenle seyahat etti #2

    Kartal da gençler, otobüsün arkasında patenle seyahat etti #3


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