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    Kartal’da iki yaşlı adam otobüste yumruk yumruğa birbirine girdi

    Seyir halindeki bir otobüste iki yaşlı adam kavgaya tutuştu. Yaşlı adamların yumruk yumruğa kavgası cep telefonu kamerasına yansırken, diğer yolcuların olaya müdahale etmemesi dikkat çekti.
    • 06.11.2022 - 16:02
    • Güncelleme : 06.11.2022 - 16:51
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    Kartal’da iki yaşlı adam otobüste yumruk yumruğa birbirine girdi

    İstanbul'un Kartal ilçesi Uğur Mumcu’da seyir halindeki otobüste yaşlı iki adam henüz bilinmeyen bir nedenle tartışmaya başladı.

    Hararetlenen tartışmada şahıslar birbirlerine yumruk savurdu.

    Aldığı darbe sonucu yere düşen yaşlı adamlardan birinin, elinde taşıdığı meyve dolu poşet yere savruldu.

    Diğer yolcular müdahale etmedi

    Öte yandan, otobüste bulunan diğer yolcuların yaşananlara müdahale etmemesi dikkat çekti.

    Kavga cep telefonu kameralarına yansıdı

    İHA'nın haberine göre, yumruklu kavga cep telefonu kamerasına yansıdı.

    Kartal’da iki yaşlı adam otobüste yumruk yumruğa birbirine girdi ViDEO

    Kartal’da iki yaşlı adam otobüste yumruk yumruğa birbirine girdi #1

    Kartal’da iki yaşlı adam otobüste yumruk yumruğa birbirine girdi #2

    Kartal’da iki yaşlı adam otobüste yumruk yumruğa birbirine girdi #3

    Kartal’da iki yaşlı adam otobüste yumruk yumruğa birbirine girdi #4


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