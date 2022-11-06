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- Kartal’da iki yaşlı adam otobüste yumruk yumruğa birbirine girdi
Kartal’da iki yaşlı adam otobüste yumruk yumruğa birbirine girdi
Seyir halindeki bir otobüste iki yaşlı adam kavgaya tutuştu. Yaşlı adamların yumruk yumruğa kavgası cep telefonu kamerasına yansırken, diğer yolcuların olaya müdahale etmemesi dikkat çekti.
- 06.11.2022 - 16:02
- Güncelleme : 06.11.2022 - 16:51
İstanbul'un Kartal ilçesi Uğur Mumcu’da seyir halindeki otobüste yaşlı iki adam henüz bilinmeyen bir nedenle tartışmaya başladı.
Hararetlenen tartışmada şahıslar birbirlerine yumruk savurdu.
Aldığı darbe sonucu yere düşen yaşlı adamlardan birinin, elinde taşıdığı meyve dolu poşet yere savruldu.
Diğer yolcular müdahale etmedi
Öte yandan, otobüste bulunan diğer yolcuların yaşananlara müdahale etmemesi dikkat çekti.
Kavga cep telefonu kameralarına yansıdı
İHA'nın haberine göre, yumruklu kavga cep telefonu kamerasına yansıdı.
Kartal’da iki yaşlı adam otobüste yumruk yumruğa birbirine girdi ViDEO