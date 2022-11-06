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Kartal’da iki yaşlı adam otobüste yumruk yumruğa birbirine girdi

Kartal’da iki yaşlı adam otobüste yumruk yumruğa birbirine girdi

Seyir halindeki bir otobüste iki yaşlı adam kavgaya tutuştu. Yaşlı adamların yumruk yumruğa kavgası cep telefonu kamerasına yansırken, diğer yolcuların olaya müdahale etmemesi dikkat çekti.