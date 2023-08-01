Kartal'da iş makinesi devrildi

DHA
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İstanbul Kartal’da bir binanın yıkımı yapılıyordu.
Esentepe Mahallesi Milangaz Caddesi'nde bulunan ve yaklaşık 50 yıllık olduğu belirtilen 5 katlı binanın yıkımı sırasında iş makinesi devrildi.
Yaralanan olmadı
Kaza sırasında herhangi bir yaralanma yaşanmadı.
Bu anlar cep telefonu kamerasına yansıdı.
Öte yandan devrilen iş makinesi, vinç yardımıyla kaldırıldı.
"Vincin hatası değil"
Olayı anlatan binanın toprak sahibi Nurettin Çoban, “Biz yıkmayı istedik. Yıkarken de vincin hatası değil, oradaki parçanın kopmayışı vinci devirdi. Şükür bir şey olmadı. Böyle atlatmış olduk.” dedi.