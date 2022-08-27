Kartal’da kamyonete arkadan çarpan motosikletteki 2 kişi can verdi

Kartal D-100 karayolunda süratli giden motosikletin sürücüsü, direksiyon hakimiyetini kaybettikten sonra metrelerce sürüklenerek, kamyonete çarparken, kazada 1'i kadın 2 kişi hayatını kaybetti.

Kartal D-100 karayolu Ankara istikametinde, 10 LL 320 plakalı aşırı hızlı motosiklette bulunan kimliği belirlenemeyen sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu devrilen motosiklet metrelerce sürüklendi.

Kamyonete çarpan motosiklet yandı

Sürüklenen motosiklet hemen önünde seyir halinde olan Burhan Özbitirgiç idaresindeki 34 CNS 452 plakalı sebze yüklü kamyonetin arka kısmına çarparak savruldu. Kaza sonucu parçalanan motosiklet alev alırken olay yerine gelen itfaiye ekipleri tarafından söndürülen motosiklet kullanılmaz hale geldi.

1'i kadın 2 kişi hayatını kaybetti

İHA'nın aktardığı bilgiyeye göre; motosiklette bulunan 1’i kadın 2 kişi olay yerinde hayatını kaybederken kamyonet sürücüsü Burhan Özbitirgiç kazayı yara almadan atlattı.

Kaza sonrası olay yerine polis itfaiye ve ambulans ekipleri sevk edilirken D-100 Karayolu Ankara istikameti trafiğe kapatıldı.

Kaza sonrası kamyonet sürücüsü Burhan Özbitirgiç ifadesi alınmak üzere karakola götürülürken motosiklette bulunan ve hayatını kaybeden 2 kişinin cansız bedeni Kartal Lütfi Kırdar Şehir Hastanesi morguna kaldırıldı.