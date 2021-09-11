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Kartal’da, kamyonetteki çuvallar yola düştü
TEM bağlantı yolu üzerinde, Sultanbeyli istikametine giden aşırı yüklü kamyonetteki çuvallar yola düştü. Trafikteki sürücüler, yoldaki çuvallar nedeniyle zor anlar yaşadı.
- DHA
- 11.09.2021 - 09:17
- Güncelleme : 11.09.2021 - 09:29
İstanbul’un Kartal ilçesinde, TEM bağlantı yolu üzerinde Sultanbeyli istikametinde seyir halinde olan aşırı yüklü kamyonetteki çuvallar yola düştü.
İçlerinde kağıt olduğu tahmin edilen çuvallar, trafikteki diğer sürücülere zor anlar yaşattı.
KAMERAYA YANSIDI
Sürücüler, aniden önlerine çıkan çuvallara çarpmamak için büyük çaba sarf etti.
Çuvalların kamyonetten yola düşmesi ve yaşanan tehlike, saniye saniye cep telefonu kamerasına alındı.
Kartal’da, kamyonetteki çuvallar yola düştü VİDEO