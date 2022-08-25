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Kartal'da kask takan hırsız site bahçesinden motosiklet çaldı

Kartal'da kask takan hırsız site bahçesinden motosiklet çaldı

Kartal'da dün gece saatlerinde kask takan bir hırsız, site bahçesinde park halinde olan motosikleti çaldı. Hırsızlık güvenlik kamerası tarafından kaydedildi.