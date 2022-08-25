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    Kartal'da kask takan hırsız site bahçesinden motosiklet çaldı 

    Kartal'da dün gece saatlerinde kask takan bir hırsız, site bahçesinde park halinde olan motosikleti çaldı. Hırsızlık güvenlik kamerası tarafından kaydedildi.
    • 25.08.2022 - 13:55
    • Güncelleme : 25.08.2022 - 14:04
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    Kartal'da kask takan hırsız site bahçesinden motosiklet çaldı 

    İstanbul'un Kartal ilçesine bağlı Uğur Mumcu Mahallesi'nde bir sitenin bahçesine giren kimliği belirsiz iki kişi, park halindeki bir motosikleti çaldı.

    Kafasına kask takan şüpheli motosikletli çalıştırırken, diğeri gözcülük yaptı.

    Şüpheliler, yaklaşık 3 dakika içinde piyasa değeri 65 bin TL olduğu belirtilen motosikleti alarak uzaklaştı.

    Kask takarak hırsızlık gerçekleştirdi

    Motosikletin sahibi durumu polis ekiplerine bildirdi. Güvenlik kamerası tarafından kaydedilen görüntülerde, hırsızın önce motorsiklet üzerindeki koruyucu örtüyü kaldırdığı, daha sonra çalıştırmak için direksiyon bölümüne sertçe vurduğu görülüyor.

    DHA'nın haberine göre şüpheli, çalıştırdığı motosikleti önce iterek, daha sonra üzerine binerek oradan uzaklaşıyor.

    Kartal da kask takan hırsız site bahçesinden motosiklet çaldı  #1

    Kartal da kask takan hırsız site bahçesinden motosiklet çaldı  #2

    Kartal da kask takan hırsız site bahçesinden motosiklet çaldı  #3

    Kartal da kask takan hırsız site bahçesinden motosiklet çaldı  #4


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