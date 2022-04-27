Kartal'da kaza sonrası lüks araç alev aldı

Kırmızı ışıkta bekleyen bir otomobile çarpan cip, kaza sonucu yanarak kullanılamaz hale geldi. Olayda yaralanan olmadı.

İstanbul Kartal'da cipiyle seyir halinde olan Serap Korkmaz, trafik ışıklarında bekleyen Umut Gidelim'in kullandığı 34 DKJ 250 plakalı otomobile arkadan çarptı.

Kaza sonucu can kaybı ya da yaralanma yaşanmazken, Korkmaz’ın kullandığı cipten dumanlar yükselmeye başladı.

İtfaiye müdahale etti

Araca ilk müdaheleyi çevredeki vatandaşlar yangın tüpüyle yaparken, ihbar üzerine olay yerine çok sayıda itfaiye ve polis ekibi sevk edildi. Kısa sürede bölgeye gelen itfaiye ekipleri, yangını söndürerek durumu kontrol altına aldı.





Vatandaşlar sürücüyü teselli etti

Çevredeki vatandaşlar ise cipi yanan Serap Korkmaz’ı teselli etti.

Ayrıca, maddi hasarlı kaza nedeniyle ssahil yolu Kadıköy istikametinde trafik yoğunluğu oluştu. Aracın kaldırılmasının ardından trafik normale döndü.

"Yetişmeselerdi araba kesinlikle yanmıştı"

İHA'nın haberine göre, olaya tanık olan Mehmet Yıldız yaptığı açıklamada, "Araçtan dumanlar çıktı. Bazıları tüplerle müdahale etti. İtfaiye yetişmeseydi araba kesinlikle yanmıştı." dedi.



