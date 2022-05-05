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    Kartal'da keçiyi telef eden pitbull yakalandı

    Vahşi köpek saldırıları devam ederken, bu kez pitbull cinsi köpek, saldırdığı keçiyi telef etti. Yakalanan köpek Belediye Veteriner İşleri Müdürlüğüne teslim edildi.
    • 05.05.2022 - 15:41
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    Kartal'da keçiyi telef eden pitbull yakalandı

    Saldırgan köpeklerin insanların canlarına mal olduğu vahşetten hayvanlar da nasibi alıyor.

    2 Mayıs günü Kartal'da yaşanan olayda, C.T. isimli vatandaşa ait olan keçiye, pitbull cinsi köpek saldırdı.

    Vahşi saldırı sonucunda keçi telef olurken, yakalama çalışması başlatılan yasaklı ırk köpeği, aynı mahalledeki müstakil bir evde bulundu.

    Yakalanan köpek Belediye Veteriner İşleri Müdürlüğüne gönderildi

    İHA'nın haberine göre, adreste yapılan kontrol sonucu muhafaza altına alınan köpek, Belediye Veteriner İşleri Müdürlüğüne teslim edildi.

    Köpeğin sahibi olduğu tespit edilen C.U. (29) isimli şahıs, “5199 sayılı kanuna muhalefet” suçundan hakkında yapılan işlemlerin tamamlanmasının ardından adli makamlarca serbest bırakıldı.

    Kartal da keçiyi telef eden pitbull yakalandı #1


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