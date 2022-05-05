Haberler

3. Sayfa Haberleri

Kartal'da keçiyi telef eden pitbull yakalandı

Kartal'da keçiyi telef eden pitbull yakalandı

Vahşi köpek saldırıları devam ederken, bu kez pitbull cinsi köpek, saldırdığı keçiyi telef etti. Yakalanan köpek Belediye Veteriner İşleri Müdürlüğüne teslim edildi.