Kartal'da kentsel dönüşüm kapsamındaki bina yıkılırken yandaki binanın duvarı yıkıldı

DHA

Türkiye'de depremlerin ardından kentsel dönüşümün önemine bir kez daha dikkat çekildi.

Başlatılan kentsel dönüşüm kapsamında megakentte de bina tespitleri yapılıyor.

Kartal Kordonboyu Mahallesi'nde 8 katlı binada kentsel dönüşüm kapsamında yıkım çalışması başlatıldı.

Dün öğle saatlerinde çalışmalar devam ederken, bitişikte bulunan 8 katlı binanın 3.katındaki dairenin duvarı büyük bir gürültüyle yıkıldı.

Evin arka odasındaki duvar tamamen delinirken, binada oturanlar panikle dışarı çıktı.

Duvarı yıkılan evde ailesiyle birlikte oturan Gönül Orhan, haberi alır almaz binaya geldi.

Dairesine giren Orhan, gördüğü manzara karşısında neye uğradığını şaşırdı.

Duvarı yıkılan dairede oturan Gönül Orhan şu ifadeleri kullandı:

Biz ev yıkılacak diye bütün günümüzü dışarıda geçirdik, herhangi bir sıkıntı olmasın diye. Ama geldiğimizde evimizi yıkılmış bulduk. Yandaki binadan önce bizimkini yıkmışlar. Burası çalışma odamızdı. Çok kötü bir durum gerçekten.

Zarar gören binanın birinci katında yaşayan Hürmüz Kasımay şöyle konuştu:

Bina yıkılırken çok büyük sarsıntılar oluyor evin içinde. Yapabileceğimiz bir şey de yok. Aydınlık camları da kırıldı. Biraz evvel de burada bir duvar yıkıldı.



Çok sarsıntı oldu öyle böyle değil. Ne yapacağımızı bilemiyoruz artık. 3.kat duvarı yıkıldı. Kaç sefer uyardık sarsılıyoruz diye. Deprem olur gibi evin içi sarsılıyor. Oturamıyorsunuz evde. Hayvanlarım var evde huzursuz oluyorlar.