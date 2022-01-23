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    Kartal'da kontrolsüz otomobil park halindeki araca vurup yan döndü

    Alkollü araç kullanan kadın sürücü, direksiyon kontrolünü kaybederek park halinde duran otomobile çaptı. Otomobil yan yatarken, araca sıkışan sürücü hastaneye kaldırıldı.
    • AA
    • 23.01.2022 - 09:37
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    Kartal'da kontrolsüz otomobil park halindeki araca vurup yan döndü

    İstanbul Kartal'da, direksiyon hakimiyetini kaybeden sürücünün kullandığı 06 BHC 730 plakalı otomobil, park halindeki bir otomobile çarptı.

    Çarpmanın etkisiyle yan yatan otomobildeki kadın sürücü, çevredekilerin yardımıyla sıkıştığı araçtan çıkarıldı. İhbar üzerine kaza yerine itfaiye, polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

    SÜRÜCÜ ALKOLLÜ ÇIKTI

    Polis ekipleri, yaptıkları incelemede kadın sürücünün alkollü olduğunu tespit etti.

    OTOMOBİL OLAY YERİNDEN KALDIRILDI

    Şoka giren sürücü, sağlık ekiplerince yapılan müdahalenin ardından hastaneye kaldırıldı. Yan yatan otomobil de çekici yardımıyla kaza yerinden alındı.

    Kartal da kontrolsüz otomobil park halindeki araca vurup yan döndü #1

    Kartal da kontrolsüz otomobil park halindeki araca vurup yan döndü #2


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