Petrol
115.06
-0.48%
Euro
16.31
-0.17%
Dolar
14.82
-0.06%
Altın
919.16
-0.41%
Borsa
2168
-0.32%
Bitcoin
633.253
3.43%
BTXN Coin
42.78
9.02%
Bitexen
7ºC
İstanbul
Hafif yağmur 7 C

    Kartal’da kumar oynayan şahıslara baskın

    Emniyet ekiplerinin bir kumarhaneye düzenlediği baskında, gizli bölmede kumar oynayan 6 kişiye toplam 10 bin 914 lira para cezası verilirken, iş yeri sorumlusuna adli işlem başlatıldı.
    • DHA
    • 22.03.2022 - 14:06
    • Güncelleme : 22.03.2022 - 14:10
    Telegram ile paylaş Google News'de takip et
    Kartal’da kumar oynayan şahıslara baskın

    İstanbul Kartal'ın Atalar Mahallesi’ndeki iş yerinde kumar oynatıldığı ihbarını alan polis ekipleri harekete geçti.

    İş yerine giren ekipler, içeride gizli bir bölme bulunduğunu tespit etti. 6 kişinin gizli bölmede kumar oynadığı belirlendi.

    Yapılan aramalarda bir deste oyun kartı, 82 oyun pulu, 10 bin 200 lira ve 200 dolar para ele geçirildi.

    6 KİŞİYE TOPLAM 10 BİN 914 LİRA CEZA KESİLDİ

    Kumar oynayan kişiler hakkında Kabahatler Kanunu’nun ilgili maddesi gereğince toplam 10 bin 914 lira idari para cezası uygulandı.

    İŞ YERİ SORUMLUSUNA ADLİ İŞLEM

    İş yeri sorumlusu H.E. isimli kişi hakkında, "Kumar Oynanması İçin Yer ve İmkân Sağlama" suçundan adli işlem yapıldı.

    MÜHÜRLENDİ

    Ruhsatsız olarak faaliyet gösterdiği belirlenen iş yeri, İlçe Zabıta Müdürlüğü ekiplerince mühürlendi.

    Kartal’da kumar oynayan şahıslara baskın #1

    Kartal’da kumar oynayan şahıslara baskın #2

    Kartal’da kumar oynayan şahıslara baskın #3


    İlginizi Çekebilir

    'Rus güçlerinin savaş suçu işlediğine dair kanıtlar var'
    Dünya

    'Rus güçlerinin savaş suçu işlediğine dair kanıtlar var'

    Adana'da 17 yaşındaki çocuk, annesini rahatsız eden babasını öldürdü
    3. Sayfa

    Adana'da 17 yaşındaki çocuk, annesini rahatsız eden babasını öldürdü

    Profesyonel ve yeni başlayanlar için, Bitcoin hesabını aç! Ücretsiz formu hemen doldur!
    Bitcoin

    Profesyonel ve yeni başlayanlar için, Bitcoin hesabını aç! Ücretsiz formu hemen doldur!

    Görüş Bildir