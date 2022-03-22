Kartal’da kumar oynayan şahıslara baskın

Emniyet ekiplerinin bir kumarhaneye düzenlediği baskında, gizli bölmede kumar oynayan 6 kişiye toplam 10 bin 914 lira para cezası verilirken, iş yeri sorumlusuna adli işlem başlatıldı.

İstanbul Kartal'ın Atalar Mahallesi’ndeki iş yerinde kumar oynatıldığı ihbarını alan polis ekipleri harekete geçti.

İş yerine giren ekipler, içeride gizli bir bölme bulunduğunu tespit etti. 6 kişinin gizli bölmede kumar oynadığı belirlendi.

Yapılan aramalarda bir deste oyun kartı, 82 oyun pulu, 10 bin 200 lira ve 200 dolar para ele geçirildi.

6 KİŞİYE TOPLAM 10 BİN 914 LİRA CEZA KESİLDİ

Kumar oynayan kişiler hakkında Kabahatler Kanunu’nun ilgili maddesi gereğince toplam 10 bin 914 lira idari para cezası uygulandı.

İŞ YERİ SORUMLUSUNA ADLİ İŞLEM

İş yeri sorumlusu H.E. isimli kişi hakkında, "Kumar Oynanması İçin Yer ve İmkân Sağlama" suçundan adli işlem yapıldı.

MÜHÜRLENDİ

Ruhsatsız olarak faaliyet gösterdiği belirlenen iş yeri, İlçe Zabıta Müdürlüğü ekiplerince mühürlendi.









