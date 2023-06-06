Kartal'da yönetici milyonluk vurgununda personelleri kullandı Çalıştığı firmada yönetici olarak görev yapan şüpheli, çaldığı ürünleri işletme personeline taşıtıp, ürünlerden elde ettiği yaklaşık 1 milyon lira ile kayıplara karıştı.

İHA

İstanbul'un Kartal ilçesinde Mehmet K. isimli adam, yöneticilik yaptığı şirkette büyük vurgun yaptı.

Güvenlik sistemleri üzerine faaliyet gösteren bir şirkette yönetici olarak çalışan şahıs, belirli aralıklarla firma deposunda satışa hazır halde bekletilen güvenlik kameralarını çaldı.

İçerisinde güvenlik kamerası bulunan kolileri çalan şüpheli, yerine boş kolileri bıraktı.

Şüpheli, depodan çıkarttığı kolileri ise işletme sahibinin talebi olduğunu iddia ederek firma personeline taşıttı, satışın yapılacağı adreslere göndertti.

1 milyon lirayı alıp kaçtı

Şüpheli Mehmet K., çalarak satışını gerçekleştirdiği ürünlerden elde ettiği 1 milyon lirayla kayıplara karıştı. Mağdur işletme sahibiyse konuya ilişkin şikayetçi oldu.

"Boş kolileri yerine bırakıyor"

Yaşanan olaya ilişkin konuşan çevre esnafı Esat Delikanlı, şöyle konuştu: