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Kartal'da motosikletli, kaldırımdaki kadına çarptı

Kartal'da motosikletli, kaldırımdaki kadına çarptı Kartal'da kaldırımda seyreden bir motosikletli, minibüsten inerek kaldırıma çıkan kadına çarptı. O anlar ise başka bir motosikletlinin kask kamerasına yansıdı.