Kartal'da motosikletli, kaldırımdaki kadına çarptı

İHA
Kartal D-100 kara yolu Ankara istikametinde geçtiğimiz gün öğle saatlerinde garip bir olay yaşandı.
Yoğun araç trafiğini bahane eden kaldırımda ilerleyen bir motosikletli, minibüsten inip kaldırıma çıkmaya çalışan kadına çarptı.
Kadın hafif yaralandı
Motosikletin çarpmasıyla dengesini kaybederek yere düşen kadın hafif yaralandı.
Çevredeki diğer sürücüler kadına yardımcı olurken, kaza anı ise seyir halindeki bir başka motosiklet sürücüsünün kask kamerasına yansıdı.
Daha Fazla Yorum Yükle
0 Yorum Yapılmış