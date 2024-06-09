Kartal'da motosikletli, kaldırımdaki kadına çarptı
İHA

Kartal D-100 kara yolu Ankara istikametinde geçtiğimiz gün öğle saatlerinde garip bir olay yaşandı.

Yoğun araç trafiğini bahane eden kaldırımda ilerleyen bir motosikletli, minibüsten inip kaldırıma çıkmaya çalışan kadına çarptı.

Kadın hafif yaralandı

Motosikletin çarpmasıyla dengesini kaybederek yere düşen hafif yaralandı.

Çevredeki diğer sürücüler kadına yardımcı olurken, anı ise seyir halindeki bir başka motosiklet sürücüsünün kask kamerasına yansıdı.

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Haber Kaynağı: İhlas Haber Ajansı (İHA)