Kartal’da ördek çalan hırsızlar

Seyir halinde olan motosikletteki 2 kişi, yolda 2 ördek gördü. Motosikletliler, kovalayarak yakaladıkları ördekleri kucaklayıp sırra kadem bastı. O ilginç hırsızlık anı güvenlik kamerasına yansıdı.

İstanbul’un Kartal ilçesi Top Selvi Mahallesi’nde seyir halinde olan motosikletli iki kişi, başıboş gördükleri 2 ördeği gözüne kestirdi.

2 kişi ördekleri, kovalayarak yakalamaya çalıştı.

Kucaklayıp kaçtılar

İlk denemede başarısız olan ikili daha sonra kovalayıp yakaladıkları ördekleri kucaklayıp kaçtı.

Geçtiğimiz günlerde saat 21.00 sıralarında yaşanan hırsızlık, güvenlik kamerasına saniye saniye yansıdı.

Şikayet yok

İHA’nın haberine göre, ördeklerin bulunduğu, sahiplerinin ise şikayetçi olmadığı öğrenildi.