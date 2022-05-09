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    Kartal’da ördek çalan hırsızlar

    Seyir halinde olan motosikletteki 2 kişi, yolda 2 ördek gördü. Motosikletliler, kovalayarak yakaladıkları ördekleri kucaklayıp sırra kadem bastı. O ilginç hırsızlık anı güvenlik kamerasına yansıdı.
    • 09.05.2022 - 11:28
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    Kartal’da ördek çalan hırsızlar

    İstanbul’un Kartal ilçesi Top Selvi Mahallesi’nde seyir halinde olan motosikletli iki kişi, başıboş gördükleri 2 ördeği gözüne kestirdi.

    2 kişi ördekleri, kovalayarak yakalamaya çalıştı.

    Kucaklayıp kaçtılar

    İlk denemede başarısız olan ikili daha sonra kovalayıp yakaladıkları ördekleri kucaklayıp kaçtı.

    Geçtiğimiz günlerde saat 21.00 sıralarında yaşanan hırsızlık, güvenlik kamerasına saniye saniye yansıdı.

    Şikayet yok

    İHA’nın haberine göre, ördeklerin bulunduğu, sahiplerinin ise şikayetçi olmadığı öğrenildi.

    Kartal’da ördek çalan hırsızlar #1

    Kartal’da ördek çalan hırsızlar #2

    Kartal’da ördek çalan hırsızlar #3

    Kartal’da ördek çalan hırsızlar #4


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