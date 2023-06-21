Kartal'da otomobil su kanalına uçtu Sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği araç takla attı. Sürücü, bulunduğu yerden çıkarılarak tedavi altına alındı.

DHA

İstanbul'da Kartal'da otomobil kazası yaşandı.

Seyir halindeki aracın sürücüsü, direksiyon hakimiyetini kaybetti.

Kazada otomobil sürücüsü yaralanırken, bölgede kısa süreliğine trafik yoğunluğu oluştu.

Kaza, saat 10.00 sıralarında Kartal - Samandıra TEM Bağlantı Yolu Uğur Mumcu mevkiinde meydana geldi.

Direksiyon hakimiyetini kaybetti

İddiaya göre, Fatih Mehmet Kocaman yönetimindeki otomobil, Sancaktepe istikametine ilerlediği sırada sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu, yol kenarında inşaat halinde bulunan bariyerleri aşarak su kanalına uçtu.

Kazada taklalar atan otomobilin içerisindeki sürücü yaralandı. Kazayı gören işçilerin ihbarı üzerine olay yerine itfaiye, sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Araç içerisindeki yaralı sürücü Kocaman, işçiler ve sağlık ekiplerinin yardımıyla bulunduğu yerden çıkarılarak ambulansa konuldu.

Hayati tehlikesi yok

Ambulansla hastaneye kaldırılan yaralının tedavi altına alındığı hayati tehlikesinin olmadığı öğrenildi. Kaza nedeniyle TEM bağlantı yolu Sancaktepe istikametinde kısa süreli trafik yoğunluğu oluştu.

Kanala düşen aracın bulunduğu yerden kaldırılmasının ardından trafik normale döndü. Öte yandan su kanalına uçan otomobilin yanında bulunan bir vatandaşın kazaya aldırış etmeden bahçesini sulaması dikkat çekti. Polis ekipleri, kaza ile ilgili inceleme başlattı.