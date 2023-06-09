Kartal'da otoparktan çıkan sürücü otomobiliyle köpeği ezdi İstanbul Kartal'da otomobiliyle otoparktan çıkan sürücünün yerde yatan köpeği ezerek öldürmesi, site sakinleri tarafından büyük tepki topladı..

DHA

İstanbul'da yaşanılan feci olay, hayvanseverleri ayağa kaldırdı..

7 Haziran Çarşamba Günü saat 08:00 sıralarında Kartal ilçesi Uğur Mumcu Mahallesi Fatih Sultan Mehmet Caddesi'ndeki bir sitenin otoparkında meydana gelen olayda, sitede ikamet eden Nihat D., aracıyla otoparktan çıkarken yerde yatan ve site sakinlerinin baktığı 'Dursun' isimli köpeği ezdi.

Köpeği ezdi

Köpeğin otomobilin altında kalarak can verdiği anlar sitenin güvenlik kamerasına yansıdı.

Görüntülerde otoparkta hareket eden otomobil sürücüsünün yerde yatan köpeğin üstünden geçtiği, köpeğin çırpınmalarına aldırmadan otomobili ile geri geldiği ve tekrar köpeğin üzerinden geçtiği görülüyor.

Gözaltında

Çevredekilerin ihbarıyla harekete geçen polis ekipler Nihat D'yi gözaltına aldı.

"Bu bize göre cinayettir"

Yaşananlara tepki gösteren hayvan sever Emrah Baran Özdem, şu ifadeleri kullandı:

Gözaltına alınıp tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakıldığını öğrendik. Sokak köpeğimize burada yönetim olarak bir kulübe yazılmış, civardaki ailelerimiz tarafından bakılıyor. Çevrede ciddi anlamda hayvansever var.



Bu bize göre cinayettir ve bunların sayısı her geçen gün artıyor. Bu gibi zihniyetler artık insanlara da çocuklara da zarar vermeye başladı. Hukuki olarak elimizden ne geliyorsa yapmak adına konunun yakın takipçisi olacağız.

"Arabasına binip 3 kez üzerinden geçiyor"

Sitede sakini Hilal Polat ise, "Köpek burada yatarken bir adam evinden çıkıp arabasına binip 3 kere üzerinden geçiyor. Hiçbir şekilde kimseye zararı olmayan bir köpekti, binada herkes tarafından bakılıp seviliyordu" diye konuştu.

Olay ile ilgili soruşturma devam ediyor.