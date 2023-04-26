Kartal'da park halindeki İETT otobüsü alev alev yandı Park halinde bulunan İETT otobüsünde sebebi bilinmeyen bir nedenle çıkan yangına itfaiyenin müdahalesiyle söndürülmesinin ardından otobüs kullanılamaz hale geldi.

DHA

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Tüm otobüsü kapladı

Bu kez de bir İETT otobüsü Uğur Mumcu Mahallesi'nde park halinde alev alev yandı.

İETT Peron Amirliği'nde park halindeki 34 TP 5954 plakalı İETT otobüsünde saat 07.30 sıralarında henüz bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı.

Alevler kısa sürede bütün otobüsü sardı.

Yarım saat sonra söndü

İETT çalışanlarının ihbarı üzerine olay yerine itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi.

İtfaiye ekipleri alev topuna dönen İETT otobüsüne müdahale etti. Yaklaşık yarım saat süren çalışmanın ardından yanan otobüs söndürüldü.

Ölen ya da yaralananın olmadığı yangında otobüs kullanılamaz hale geldi. İtfaiye ve polis ekipleri yangınla ilgili inceleme başlattı.

"Otobüsün motor bölümünde büyük bir patlama oldu"

Görgü tanığı Tuncay Koray, "Yangın büyüktü. İtfaiye anında geldi. Otobüsün motor bölümünde büyük bir patlama oldu. Motor bölümünden çıktı büyük ihtimalle. Otobüsün içi boştu, yolcu yoktu" dedi.