Euro
9.0426
0.74%
Dolar
7.5676
1.23%
Altın
416.12
0.41%
Borsa
1.554
-0.15%
Bitcoin
428.592
3.42%
EXEN Coin
14.92
-4.05%
5ºC
İstanbul
Çoğunlukla güneşli 5 C

    Kartal’da rıhtıma bağlı olan kuru yük gemisi yan yattı

    Hukuki sebeplerle bağlı olan 103 metrelik kuru yük gemisi olumsuz hava şartları nedeniyle yan yattı. Türk bayraklı olduğu görülen yük gemisi havadan görüntülendi.
    • İHA
    • 12.03.2021 - 09:35
    • Güncelleme : 12.03.2021 - 09:42
    Telegram ile paylaş Google News'de takip et
    Kartal’da rıhtıma bağlı olan kuru yük gemisi yan yattı

    İstanbul'un Kartal eski Kumcular İskelesi’nde rıhtıma bağlı olan Boras isimli gemi, İstanbul’daki olumsuz hava şartları nedeniyle devrilerek karaya oturdu.

    Uzun süredir rıhtıma bağlı olan gemiden herhangi bir yakıt sızıntısı ya da çevreyi kirletecek bir durumun yaşanmadığı öğrenildi.

    1984 yılı yapımı 103 metrelik geminin devam etmekte olan hukuki şartlar sebebiyle yerinden hareket ettirilemediği belirtildi.

    GÖREN ŞAŞIRIYOR

    Karaya yakın olarak yan yatan gemiyi görenler şaşkınlıklarını gizleyemiyor. Çevrede bulunan vatandaşlar ise geminin gizemli olduğunu düşünüyor.

    HURDAYA ÇIKTI

    Baros isimli geminin hukuki şartları sonuçlandırıldıktan sonra hurdaya satışı yapılacağı öğrenildi. Öte yandan yan yatan kuru yük gemisi drone ile havadan görüntülendi.

    Kartal’da rıhtıma bağlı olan kuru yük gemisi yan yattı VİDEO


    Kartal’da rıhtıma bağlı olan kuru yük gemisi yan yattı #1

    Kartal’da rıhtıma bağlı olan kuru yük gemisi yan yattı #2

    Kartal’da rıhtıma bağlı olan kuru yük gemisi yan yattı #3

    Kartal’da rıhtıma bağlı olan kuru yük gemisi yan yattı #4

    İlginizi Çekebilir

    Görüş Bildir