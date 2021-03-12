Hukuki sebeplerle bağlı olan 103 metrelik kuru yük gemisi olumsuz hava şartları nedeniyle yan yattı. Türk bayraklı olduğu görülen yük gemisi havadan görüntülendi.

İstanbul'un Kartal eski Kumcular İskelesi’nde rıhtıma bağlı olan Boras isimli gemi, İstanbul’daki olumsuz hava şartları nedeniyle devrilerek karaya oturdu.

Uzun süredir rıhtıma bağlı olan gemiden herhangi bir yakıt sızıntısı ya da çevreyi kirletecek bir durumun yaşanmadığı öğrenildi.

1984 yılı yapımı 103 metrelik geminin devam etmekte olan hukuki şartlar sebebiyle yerinden hareket ettirilemediği belirtildi.

GÖREN ŞAŞIRIYOR

Karaya yakın olarak yan yatan gemiyi görenler şaşkınlıklarını gizleyemiyor. Çevrede bulunan vatandaşlar ise geminin gizemli olduğunu düşünüyor.

HURDAYA ÇIKTI

Baros isimli geminin hukuki şartları sonuçlandırıldıktan sonra hurdaya satışı yapılacağı öğrenildi. Öte yandan yan yatan kuru yük gemisi drone ile havadan görüntülendi.

Kartal’da rıhtıma bağlı olan kuru yük gemisi yan yattı VİDEO



