Kartal'da sağanak yağış kazaya neden oldu Kartal'da bir otomobil seyir halindeyken, yoldaki su birikintisinden dolayı kontrolden çıktı. Kontrolden çıkan araç takla atarken, vatandaşlar ise canını zor kurtardı.

İstanbul'da dün başlayan sağanak yağış, sabah saatlerinden itibaren de etkisini artırdı.

Kartal'da sağanak yağış nedeniyle su birikintileri oluştu. Oluşan su birikintisi de kazaya neden oldu.

34 CCR 515 plakalı otomobil sürücü Mustafa Ergen, seyir halindeyken yoldaki su birikintisinden dolayı kontrolden çıktı. Kontrolden çıkan otomobil takla attı.

Kazadan dolayı trafik arttı

Durumun bildirilmesi üzerine olay yerine itfaiye, sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

Kazada yaralanma yaşanmazken, bağlantı yolu Kartal istikametinde trafik yoğunluğu oluştu.

"Hızımız az olduğu için canımızı zor kurtardık"

Kazayı yapan sürücü Mustafa Ergen eşi ile birlikte işe gittiğini belirterek, ”Yoldaki su birikintisi aracımızın kaza yapmasına neden oldu. Hızımız az olduğu için canımızı zor kurtardık. Aracımız bariyerlere çarparak yan yattı.

Buradaki yetkililer daha önce buradaki su birikintisinin daha önce birçok kazaya sebebiyet verdiğini söyledi.” dedi

Aracın yoldan kaldırılmasıyla yol yeniden trafiğe açıldı.