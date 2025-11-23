Kartal'da sınıf arkadaşının yumruğuyla ölen 16 yaşındaki genç, Bilecik’te defnedildi

AI özetimiz yardımcı oldu mu? Bize bildirin.

İstanbul’un Kartal ilçesindeki bir lisede 20 Kasım Perşembe günü, aynı sınıfta eğitim gören İsmail Mert Küçükbaşar (16) ile H.H.A. (16) arasında iddiaya göre önce şakalaşma yaşandı. Şakalaşma kısa sürede kavgaya dönüştü ve H.H.A., Küçükbaşar’a yumruk attı. Darbe sonucu yere düşen öğrenci başını zemine çarptı ve baygınlık geçirdi.

HASTANEDE KURTARILAMADI

İhbar üzerine okula sevk edilen sağlık ekipleri, yaralı öğrenciyi ambulansla Kartal Dr. Lütfi Kırdar Şehir Hastanesi’ne kaldırdı. Yoğun bakımda tedavi altına alınan Küçükbaşar, dün gece yaşamını yitirdi.

YUMRUK ATAN GENÇ TUTUKLANDI

Olayın ardından gözaltına alınan H.H.A., emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. Mahkeme tarafından tutuklanan şüpheli öğrenci, cezaevine gönderildi.

BİLECİKTE DEFNEDİLDİ

Hayatını kaybeden İsmail Mert Küçükbaşar, bugün öğle namazının ardından Bilecik’in Gölpazarı ilçesinde Merkez Çarşı Camii’nde kılınan cenaze namazının ardından Reşadiye Mahalle Mezarlığı’na defnedildi. Küçükbaşar, ressam-yazar Semra ve Cengiz Küçükbaşar çiftinin evliliklerinin 10. yılında dünyaya gelen tek oğullarıydı.

ARKADAŞLARI VE YAKINLARINDAN ACI MESAJLAR

Okul arkadaşı Egehan Yıldırım, Mert’in vefat haberi sonrası duygularını paylaşarak, “Mert çok saygılı ve iyi biriydi. Keşke Bilecik’e beraber gelseydik ama bu sebepten değil. Anaokulundan bu yana 12 yıllık arkadaşıydık. Allah rahmet eylesin” dedi.

TEKNOFEST YARIŞMACISIYDI

İsmail Mert Küçükbaşar’ın, TEKNOFEST Robotik Sistemler dalında yarıştığı ve bu alanda yetenekli bir genç olduğu öğrenildi.