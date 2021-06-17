Euro
10.3137
-0.27%
Dolar
8.6109
-0.06%
Altın
501.32
-0.14%
Borsa
1.426
-0.38%
Bitcoin
337.049
-1.68%
EXEN Coin
33.00
12.62%
21ºC
İstanbul
Kısmen güneşli 21 C

    Kartal'da tehlikeli yarış

    Sahil yolu üzerinde seyir halinde olan 2 araç, diğer sürücülere korku dolu anlar yaşattı.
    • DHA
    • 17.06.2021 - 10:00
    • Güncelleme : 17.06.2021 - 10:18
    Telegram ile paylaş Google News'de takip et
    Kartal'da tehlikeli yarış

    İstanbul'un Kartal ilçesinde, trafikte istenmeyen görüntüler ortaya çıktı.

    Sahil yolunda yarış yapan 2 otomobil, kazaya davetiye çıkardı.

    TEHLİKELİ ANLAR KAMERADA

    Trafiğin yoğun olmasına aldırmayan sorumsuz sürücüler, son gaz sürat yapıp, diğer araçlara makas attı. Kısa süre sonra başka bir aracın da katıldığı o anlar kameralara yansıdı.

    Kartal'da tehlikeli yarış VİDEO

    Kartal da tehlikeli yarış #1

    Kartal da tehlikeli yarış #2

    Kartal da tehlikeli yarış #3

    Kartal da tehlikeli yarış #4

    İlginizi Çekebilir

    Görüş Bildir