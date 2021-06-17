Sahil yolu üzerinde seyir halinde olan 2 araç, diğer sürücülere korku dolu anlar yaşattı.

İstanbul'un Kartal ilçesinde, trafikte istenmeyen görüntüler ortaya çıktı.

Sahil yolunda yarış yapan 2 otomobil, kazaya davetiye çıkardı.

TEHLİKELİ ANLAR KAMERADA

Trafiğin yoğun olmasına aldırmayan sorumsuz sürücüler, son gaz sürat yapıp, diğer araçlara makas attı. Kısa süre sonra başka bir aracın da katıldığı o anlar kameralara yansıdı.

Kartal'da tehlikeli yarış VİDEO