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Kartal'da tehlikeli yarış
Sahil yolu üzerinde seyir halinde olan 2 araç, diğer sürücülere korku dolu anlar yaşattı.
- DHA
- 17.06.2021 - 10:00
- Güncelleme : 17.06.2021 - 10:18
İstanbul'un Kartal ilçesinde, trafikte istenmeyen görüntüler ortaya çıktı.
Sahil yolunda yarış yapan 2 otomobil, kazaya davetiye çıkardı.
TEHLİKELİ ANLAR KAMERADA
Trafiğin yoğun olmasına aldırmayan sorumsuz sürücüler, son gaz sürat yapıp, diğer araçlara makas attı. Kısa süre sonra başka bir aracın da katıldığı o anlar kameralara yansıdı.
Kartal'da tehlikeli yarış VİDEO