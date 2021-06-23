Üst geçidi kullanmadan karşıya geçmek isteyen gence, motosiklet çarptı. Kaza anları anbean kameralara yansıdı.

İstanbul’un Kartal ilçesinde E-5 karayolundan karşıya geçmek isteyen 15-16 yaşlarındaki genç, üst geçidi kullanmak yerine kuralsız bir şekilde geçmeye kalktı.

O sırada yolda seyir halinde olan bir motosiklet, gence çarptı.

Çarpmanın etkisi ile savrulan genç, bariyerlere çarptı.

Motosiklet sürücüsü yere düştü.

Kaza anları, saniye saniye güvenlik kamerasına yansıdı.

EKİPLER SEVK EDİLDİ

İhbar üzerine bölgeye polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Yaralılar, yapılan ilk müdahalenin ardından ambulansa alınarak hastaneye kaldırıldı.

Polis ekipleri olay yerinde çalışma başlattı.

Motosiklet yoldan kaldırıldı, trafik normale döndü.

Kartal’da, üst geçidi kullanmayan gence motosiklet çarptı VİDEO



“İKİSİNİN DE DURUMU ÇOK KÖTÜ”

Kazaya şahit olan bir görgü tanığı şu ifadeleri kullandı:

“Karşıdan karşıya geçmeye çalışıyordu. Yani normal olan bir insan yapmaz. Yazık günah motorcuya. Biz de burada kuryeyiz. Bu şartlarda aslında hani çalışmak zor. İnsanlardan, arabalardan saygı istiyoruz. Üst geçit varken yoldan karşıya geçmeye çalışıyor. Katil bariyer işte gördüğünüz gibi hep diyorlardı. İkisinin de durumu çok kötü. Allah şifa versin.”