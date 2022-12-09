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- Kartal'da yanan araç itfaiye ekiplerince söndürüldü
Kartal'da yanan araç itfaiye ekiplerince söndürüldü
Seyir halindeyken alev alan araçtaki yangın, itfaiye ekiplerince söndürüldü.
- 09.12.2022 - 18:31
İstanbul'da Kartal Köprüsü Kavşağı'nda seyir halinde olan 34 BVM 98 plakalı otomobil, motor bölümünden alev aldı.
Sürücü, yangını fark edince aracı kavşakta durdurdu. İhbar üzerine olay yerine itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi.
Polis çevrede güvenlik önlemi alarak, kavşağı trafik akışına kapattı.
Otomobilde hasar oluştu
Yangın itfaiye ekiplerince söndürülürken, otomobilde hasar oluştu.
Trafik normal akışına döndü
Araç yangını nedeniyle bir süre aksayan trafik akışı daha sonra normale döndü.