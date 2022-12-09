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    Kartal'da yanan araç itfaiye ekiplerince söndürüldü

    Seyir halindeyken alev alan araçtaki yangın, itfaiye ekiplerince söndürüldü.
    • 09.12.2022 - 18:31
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    Kartal'da yanan araç itfaiye ekiplerince söndürüldü

    İstanbul'da Kartal Köprüsü Kavşağı'nda seyir halinde olan 34 BVM 98 plakalı otomobil, motor bölümünden alev aldı.

    Sürücü, yangını fark edince aracı kavşakta durdurdu. İhbar üzerine olay yerine itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi.

    Polis çevrede güvenlik önlemi alarak, kavşağı trafik akışına kapattı.

    Otomobilde hasar oluştu

    Yangın itfaiye ekiplerince söndürülürken, otomobilde hasar oluştu.

    Trafik normal akışına döndü

    Araç yangını nedeniyle bir süre aksayan trafik akışı daha sonra normale döndü.

    Kartal da yanan araç itfaiye ekiplerince söndürüldü #1

    Kartal da yanan araç itfaiye ekiplerince söndürüldü #2

    Kartal da yanan araç itfaiye ekiplerince söndürüldü #3


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