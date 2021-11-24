Vezirköprü Caddesi’nde seyir halindeyken birden yanmaya başlayan hafif ticari aracın sürücüsü Muhammed Topal, yangını söndüremeyince izledi.

İstanbul’un Kartal ilçesine bağlı Soğanlık’ta, Orta Mahalle Vezir Köprü Caddesi’nde saat 08.45 sıralarında seyir halinde olan Muhammed Topal idaresindeki hafif ticari araç, bilinmeyen bir nedenle alev aldı.

Aracını yolun sağına park eden Topal, yangın tüpü ile müdahale ederek çevredeki sürücülerden yardım istedi.

EKİPLERE BİLDİRDİ

Topal, alevlerin büyümesi üzerine durumu itfaiye ve polis ekiplerine bildirdi.

Olay yerine gelen itfaiye ekipleri, alev topuna dönen araca köpük sıkarak müdahale etti.

Yangın, itfaiye ekipleri tarafından kontrol altına alınırken araç kullanılamaz hale geldi.

Kartal’da, yanan aracını sigara yakıp izledi VİDEO



“KENARA GEÇİP, SİGARA YAKIP İZLEDİM"

Yanan araç sahibi Muhammed Topal, "Köşede araçta duman görüp durdum. Küçük bir kıvılcım gördüm. Bende tüp yok. Sonra 4-5 tane araç durdurdum. Kimsenin tüpü çalışmadı. Ben de kenara geçip sigara yakıp izledim. İtfaiyeyi aradım. Gelene kadar zaten bayağı bir yandı." dedi.