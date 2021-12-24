Köpek ve kedileri ile yaşayan ailenin evinde çıkan yangında ev halkı ve itfaiye ekipleri, hayvanları kurtarabilmek için seferber oldu. Bir köpeğe, itfaiye eri tarafından suni teneffüs yapıldı.

İstanbul’un Kartal ilçesine bağlı Karlıktepe Mahallesi’nde bulunan bir adreste, çarşamba günü öğlen saatlerinde, doğalgaz sobasının kırık camından dışarıya çıkan kıvılcımlar bir anda evi tutuşturdu.

Alevler kısa sürede büyüyerek evin büyük bir bölümünü sardı. Kedi ve köpekleriyle evde yaşayan Bahtişen ve Tayfun Dumanlı çifti, hayvanları alamadan kendilerini dışarı attı.

EKİPLER SEVK EDİLDİ

Olay yerine itfaiye, polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Ev içerisinde kalan kedi ile köpek, itfaiye ve ev halkının müdahalesiyle yangından kurtarıldı.

Kartal’da yanan evdeki köpek ve kediler son anda kurtarıldı ViDEO

KÖPEĞE SUNİ TENEFFÜS VE KALP MASAJI YAPILDI

Çıkan yangında Dumanlı çifti dumandan etkilenirken, kedilerin tüyleri yandı. Evde bulunan yavru köpek ise dumandan etkilendi. Dumandan etkilenen köpeğe, itfaiye eri tarafından suni teneffüs ve kalp masajı yapıldı.

KEDİSİNİ KUCAĞINDAN İNDİRMEDİ

Dumandan etkilenen Tayfun Dumanlı ve Bahtişen Dumanlı, olay yerine gelen ambulansta ayakta tedavi edildi. Bahtişen Dumanlı, dumandan etkilenen kedisini bir an olsun kucağından indirmedi.

“DOĞALGAZ SOBASININ ÖNÜNDEKİ CAM ÖNCEDEN KIRILMIŞTI”

Bahtişen Dumanlı, “Ben mutfaktaydım büyük bir ihtimalle sobadan çıktı. Yangını eşim fark etti. Doğalgaz sobasının önündeki cam önceden kırılmıştı. Oradan tutuşma oldu. Çok şükür bir şeyimiz yok zaten itfaiye hemen müdahale etti.” dedi.