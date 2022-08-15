Petrol
93.7
-4.53%
Euro
18.3222
-0.43%
Dolar
17.9598
0.15%
Altın
1.026
-1.29%
Borsa
2866
0.05%
Bitcoin
438.478
-0.98%
BTXN Coin
6.44
-0.77%
Bitexen
24ºC
İstanbul
Gök gürültülü sağanak yağış 24 C

    Kartal’da yaya girişinden giren otomobil merdivenlerde asılı kaldı

    Kartal’daki Anadolu Adalet Sarayı’nın otopark girişini karıştıran sürücü, otomobili ile yaya girişindeki merdivenlerde asılı kaldı. Otomobil, çekici yardımıyla kaldırıldı.
    • 15.08.2022 - 13:08
    • Güncelleme : 15.08.2022 - 13:10
    Telegram ile paylaş Google News'de takip et
    Kartal’da yaya girişinden giren otomobil merdivenlerde asılı kaldı

    İstanbul Kartal’daki Anadolu Adalet Sarayı’nın girişi kapısı ile otopark girişini karıştıran 34 DC 4063 plakalı otomobilin sürücüsü Bekir A., sabah saat 08.00 sıralarında bir anlık dalgınlıkla adliyenin yaya girişinden girdi.

    Kapıları karıştırınca asılı kaldı

    Yaya girişinde bulunan merdivenlerde asılı kalan otomobil, çekici yardımıyla kaldırıldı.

    İHA’nın haberine göre kazada şans eseri yaralanan olmazken, maddi hasar meydana geldi.

    Kazayı gören kişi anlattı

    Kazayı görenlerden biri, “Sabah saatlerinde otopark girişini karıştıran araç, yaya girişinden içeri daldı. Otomobil çekici yardımıyla çıkarıldı. Yaralanan olmadı. Araç merdivenlerde asılı kaldı.” dedi.

    Kartal’da adliyenin yaya girişinden giren otomobil merdivenlerde asılı kaldı VİDEO

    Kartal’da yaya girişinden giren otomobil merdivenlerde asılı kaldı #1

    Kartal’da yaya girişinden giren otomobil merdivenlerde asılı kaldı #2

    Kartal’da yaya girişinden giren otomobil merdivenlerde asılı kaldı #3


    İlginizi Çekebilir

    Günlük 10 dakika ayırarak koin milyoneri oldu!
    CryptoTrader

    Günlük 10 dakika ayırarak koin milyoneri oldu!

    Temmuz ayı merkezi yönetim bütçesi açıklandı
    Ekonomi

    Temmuz ayı merkezi yönetim bütçesi açıklandı

    Nilperi Şahinkaya sarı dekolteli elbisesiyle ağızları açık bıraktı...
    Medya

    Nilperi Şahinkaya sarı dekolteli elbisesiyle ağızları açık bıraktı...

    Görüş Bildir