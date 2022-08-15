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- Kartal’da yaya girişinden giren otomobil merdivenlerde asılı kaldı
Kartal’da yaya girişinden giren otomobil merdivenlerde asılı kaldı
Kartal’daki Anadolu Adalet Sarayı’nın otopark girişini karıştıran sürücü, otomobili ile yaya girişindeki merdivenlerde asılı kaldı. Otomobil, çekici yardımıyla kaldırıldı.
- 15.08.2022 - 13:08
- Güncelleme : 15.08.2022 - 13:10
İstanbul Kartal’daki Anadolu Adalet Sarayı’nın girişi kapısı ile otopark girişini karıştıran 34 DC 4063 plakalı otomobilin sürücüsü Bekir A., sabah saat 08.00 sıralarında bir anlık dalgınlıkla adliyenin yaya girişinden girdi.
Kapıları karıştırınca asılı kaldı
Yaya girişinde bulunan merdivenlerde asılı kalan otomobil, çekici yardımıyla kaldırıldı.
İHA’nın haberine göre kazada şans eseri yaralanan olmazken, maddi hasar meydana geldi.
Kazayı gören kişi anlattı
Kazayı görenlerden biri, “Sabah saatlerinde otopark girişini karıştıran araç, yaya girişinden içeri daldı. Otomobil çekici yardımıyla çıkarıldı. Yaralanan olmadı. Araç merdivenlerde asılı kaldı.” dedi.
Kartal’da adliyenin yaya girişinden giren otomobil merdivenlerde asılı kaldı VİDEO