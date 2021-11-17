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    Kartal'daki kafeye otomobil girdi

    Sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği otomobil kafeye girerken, kaza anları kameraya yansıdı. Kazada yaralanan olmadı.
    • DHA
    • 17.11.2021 - 16:32
    • Güncelleme : 17.11.2021 - 16:43
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    Kartal'daki kafeye otomobil girdi

    İstanbul Kartal Soğanlık Yeni Mahalle'de geçen cumartesi saat 05.00 sıralarında bir otomobilin sürücüsü, direksiyon hakimiyetini kaybetti.

    Sürücünün bilinmeyen bir nedenle direksiyon hakimiyetini kaybetmesiyle önce yol kenarındaki park halindeki otomobile vurdu.

    Otomobil, daha sonra kafeye girdi. Sürücü ve yanındaki arkadaşı kazadan yara almadan kurtuldu.

    KAZA ANI KAMERADA

    Polis ekipleri kaza yerinde inceleme yaparken kafede hasar oluştu. Kaza anı güvenlik kamerasına saniye saniye yansıdı.

    Kartal'daki kafeye otomobil girdi VİDEO

    Kartal daki kafeye otomobil girdi #1

    Kartal daki kafeye otomobil girdi #2

    Kartal daki kafeye otomobil girdi #3

    Kartal daki kafeye otomobil girdi #4

    Kartal daki kafeye otomobil girdi #5

    Kartal daki kafeye otomobil girdi #6

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