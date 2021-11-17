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- Kartal'daki kafeye otomobil girdi
Kartal'daki kafeye otomobil girdi
Sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği otomobil kafeye girerken, kaza anları kameraya yansıdı. Kazada yaralanan olmadı.
- DHA
- 17.11.2021 - 16:32
- Güncelleme : 17.11.2021 - 16:43
İstanbul Kartal Soğanlık Yeni Mahalle'de geçen cumartesi saat 05.00 sıralarında bir otomobilin sürücüsü, direksiyon hakimiyetini kaybetti.
Sürücünün bilinmeyen bir nedenle direksiyon hakimiyetini kaybetmesiyle önce yol kenarındaki park halindeki otomobile vurdu.
Otomobil, daha sonra kafeye girdi. Sürücü ve yanındaki arkadaşı kazadan yara almadan kurtuldu.
KAZA ANI KAMERADA
Polis ekipleri kaza yerinde inceleme yaparken kafede hasar oluştu. Kaza anı güvenlik kamerasına saniye saniye yansıdı.
Kartal'daki kafeye otomobil girdi VİDEO