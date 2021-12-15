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- Kartal'daki şahıs havalanan konteynerin üzerinde kaldı
Kartal'daki şahıs havalanan konteynerin üzerinde kaldı
Vinç halatlarını konteynerin üzerine çıkarak bağlamak isteyen kişi, vinç operatörünün konteyneri kaldırmasıyla mahsur kaldı. O anlar ise kameraya yansıdı.
- İHA
- 15.12.2021 - 11:06
- Güncelleme : 15.12.2021 - 11:22
Kartal'da geçtiğimiz günlerde yaşanan olayda, vincin halatlarını konteynere bağlamak isteyen kişi, konteynerin üzerinde kaldı.
Vinç operatörünün konteyneri kaldırmasıyla kişi, düşme tehlikesi yaşadı.
O ANLAR KAMERADA
Konteyner üzerindeki kişi düşmemek için olduğu yere otururken, o anlara tanık olan vatandaşların yüreği ağza geldi.
Kartal'daki şahıs havalanan konteynerin üzerinde kaldı VİDEO
YARA ALMADAN YERE İNDİ
Ardından operatörün konteyneri yere indirmesiyle kişi, kazasız bir şekilde yere inebildi.