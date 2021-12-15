Vinç halatlarını konteynerin üzerine çıkarak bağlamak isteyen kişi, vinç operatörünün konteyneri kaldırmasıyla mahsur kaldı. O anlar ise kameraya yansıdı.

Kartal'da geçtiğimiz günlerde yaşanan olayda, vincin halatlarını konteynere bağlamak isteyen kişi, konteynerin üzerinde kaldı.

Vinç operatörünün konteyneri kaldırmasıyla kişi, düşme tehlikesi yaşadı.

O ANLAR KAMERADA

Konteyner üzerindeki kişi düşmemek için olduğu yere otururken, o anlara tanık olan vatandaşların yüreği ağza geldi.

Kartal'daki şahıs havalanan konteynerin üzerinde kaldı VİDEO

YARA ALMADAN YERE İNDİ

Ardından operatörün konteyneri yere indirmesiyle kişi, kazasız bir şekilde yere inebildi.