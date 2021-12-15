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    Kartal'daki şahıs havalanan konteynerin üzerinde kaldı

    Vinç halatlarını konteynerin üzerine çıkarak bağlamak isteyen kişi, vinç operatörünün konteyneri kaldırmasıyla mahsur kaldı. O anlar ise kameraya yansıdı.
    • İHA
    • 15.12.2021 - 11:06
    • Güncelleme : 15.12.2021 - 11:22
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    Kartal'daki şahıs havalanan konteynerin üzerinde kaldı

    Kartal'da geçtiğimiz günlerde yaşanan olayda, vincin halatlarını konteynere bağlamak isteyen kişi, konteynerin üzerinde kaldı.

    Vinç operatörünün konteyneri kaldırmasıyla kişi, düşme tehlikesi yaşadı.

    O ANLAR KAMERADA

    Konteyner üzerindeki kişi düşmemek için olduğu yere otururken, o anlara tanık olan vatandaşların yüreği ağza geldi.

    Kartal'daki şahıs havalanan konteynerin üzerinde kaldı VİDEO

    YARA ALMADAN YERE İNDİ

    Ardından operatörün konteyneri yere indirmesiyle kişi, kazasız bir şekilde yere inebildi.

    Kartal daki şahıs havalanan konteynerin üzerinde kaldı #1

    Kartal daki şahıs havalanan konteynerin üzerinde kaldı #2

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