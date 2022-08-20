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- Kartal'daki taksici, yabancı uyruklu şoförle kavga etti
Kartal'daki taksici, yabancı uyruklu şoförle kavga etti
Aracıyla ilerleyen taksici yol verme meselesi sebebiyle yabancı uyruklu sürücüyle tartışmaya başladı. Bağırışların yükseldiği olayda birbirini itekleyen ikili kameraya yansıdı.
- 20.08.2022 - 13:33
- Güncelleme : 20.08.2022 - 13:43
Taksi şoförleri, taksimete ve turist avıyla sık sık gündeme geliyor.
İstanbul Kartal'da yaşanan durum ise diğerlerinden farklı.
Yol verme meselesi
Seyir halinde ilerleyen taksi şoförü, yabancı uyruklu sürücü ile yol verme meselesinden tartışmaya başladı.
Araçlarından inen ikilinin bağırışları caddeyi inletti.
tarafların saldırgan bir şekilde birbirini ittiği görülürken, çevredeki vatandaşların müdahalesi üzerine sakinleşen taraflar kavga büyümeden ayrıldı.
O anlar kamerada
İHA'nın haberine göre, yaşanan anlar anbean kayda alındı.
Kartal'daki taksici, yabancı uyruklu şoförle kavga etti VİDEO