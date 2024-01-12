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Kartal'daki yoğun trafikte makas atan sürücüye para cezası! Aracı da trafikten men edildi...

Kartal'daki yoğun trafikte makas atan sürücüye para cezası! Aracı da trafikten men edildi... Makas atarak ilerleyen sürücü, Polis ekipleri tarafından yapılan çalışma sonrası gözaltına alındı. Sürücünün aracı trafikten men edilirken, 14 bin 258 Lira para cezası uygulandı.