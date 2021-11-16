Motosikletli 4 saldırganın bir kişiye kurşun yağdırmasının ardından, saldırıya uğrayan şahıs da karşılık verdi. Motosikletli saldırganlar araçlarını bırakıp kaçarken, polis inceleme başlattı.

Saat 15.00 sıralarında İstanbul Beyoğlu Kasımpaşa Dereboyu Caddesi üzerinde bir kişi sokak arasında beklediği esnada, yanına plakasız iki motosikletle önceden husumetli oldukları 4 şahıs geldi.

Şahıslar, ardından tabancalarını çıkartarak sokakta bekleyen kişiye kurşun yağdırmaya başladı.

KARŞILIK GELİNCE ÇATIŞMA ÇIKTI

Saldırıya uğrayan şahsın da silahla karşılık vermesi üzerine çatışma çıktı. Ortalığın bir anda karıştığı çatışmada, silahlardan çıkan çok sayıda kurşun bir iş yerinin camına ve park halindeki araca isabet etti.

Kurşunlardan birinin ise aracın yakıt deposu kısmına isabet ettiği görüldü. Olayın ardından saldırıya uğrayan şahıs ve saldırganlar, geldikleri motosikletlileri olay yerinde bırakarak kaçtı. Olayda ölen ya da yaralanan olmadı.

Kasımpaşa'da saldırganlar sokak ortasında kurşun yağdırdı VİDEO







KOVANLAR, DELİL OLARAK ALINDI

Çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine çok sayıda polis ekibi sevk edildi. Kısa sürede olay yerine gelen polis ekipleri, güvenlik şeridi çekerek çevrede önlem aldı. Olay yeri inceleme ekipleri ise araçlar üzerinde inceleme yaparak kovanları delil torbasına koydu. İncelemelerin ardından araçlar, çekici yardımıyla emniyet otoparkına götürüldü.

SALDIRANLAR DA SALDIRIYA UĞRAYAN DA ARANIYOR

Çevredeki güvenlik kamera görüntülerini inceleyen ve görgü şahitlerinin ifadelerine başvursan polis ekipleri, kimliğini tespit ettikleri saldırganları ve saldırıya uğrayan kişiyi yakalamak için çalışma başlattı.



