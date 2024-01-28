Haberler



3. Sayfa



Kasımpaşa'da taksiciyle sürücü arasında yol verme kavgası: Yumruklaştılar

Kasımpaşa'da taksiciyle sürücü arasında yol verme kavgası: Yumruklaştılar Biri taksici iki sürücü arasında trafikte yol verme yüzünden tartışma çıktı. Küfürleşme üzerine aracından inen taksiciye diğer sürücü yumruklar savurdu.