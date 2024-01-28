İHA
İstanbul Kasımpaşa'da nabızlar yükseldi.
Bir taksici ile sürücü arasında trafikte yol verme yüzünden tartışma çıktı.
Tartışmada küfürleşmesinin başlaması üzerine aracından inen taksici ile sürücü birbirine girdi.
Yumruklaştılar
Kavgada sürücü taksiciye yumruklar savururken, taksici de ona karşılık verdi.
Vatandaşların araya girmesiyle ayrılan taraflar birbirlerinden şikayetçi olmadı.
Kavga sonrası taraflar araçlarına binip olay yerinden ayrıldı.
Yaşananlar kameralara anbean yansırken bir kadının, “Adama 10 kişi mi bir adama giriyorsunuz” diye tepki gösterdi.Haber Kaynağı: İhlas Haber Ajansı (İHA)
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