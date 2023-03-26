Kasımpaşa'daki kadınların omuz atma kavgası kamerada Alışveriş yaparken omuzları birbirine değen kadınlar birbirine girdi. Ortalık savaş alanına dönerken o anlar kameraya yansıdı.

İHA

İstanbul Kasımpaşa'da gergin anlar yaşandı.

Geçtiğimiz ay yaşanan olayda, mağazaya giren iki kadın alışveriş yapmaya başladı.

Omuzları çarpıştı

Ardından kadınlar mağazadan çıkarken dışarıdan gelen kadınla omuzları birbirine çarptı.

Yumrukla saldırdılar

Kadınlar arasında çıkan tartışmada tansiyon giderek yükseldi. İki tarafta olayı alttan almayınca ortalık bir anda karıştı. Taraflar birbirlerine tekme ve yumruklarla saldırdı.

O anlar kamerada

Mağaza sahibi araya girmeye çalıştı ancak başarılı olamadı. Bir ara esnaflar kadınları ayırdı ancak bu kez de diğer kadın saldırdı.

Esnafların ve vatandaşların araya girmesiyle kadınlar ayrıldı. Yaşananlar ise güvenlik kameralarına saniye saniye yansıdı.

Öte yandan kavgaya karışan iki kadının emniyete giderek birbirlerinden şikayetçi olduğu öğrenildi.

İfadeleri alınan taraflar, işlemlerinin ardından savcılık talimatıyla serbest bırakıldı.